«Демонстрация мощи или борьба за рейтинг Путина»: мировая пресса о параде 24 июня

Источник изображения: Министерство обороны РФ

Менее чем через неделю, 24 июня, в Москве состоится парад в честь 75-летия Великой Победы. Свои оценки предстоящему мероприятию уже дают иностранные средства массовой информации. Как и следовало ожидать, эти оценки противоречивы и весьма отличаются друг от друга.

Информационные ресурсы Китая в целом позитивно отзываются о готовящемся параде. По мнению китайских авторов, сам факт проведения торжественного мероприятия в Москве вскоре после пандемии коронавируса "свидетельствует о бесстрашии России и может вызывать лишь уважение".

Важность проведения парада китайцы не оспаривают. Так, «Синьхуа» пишет, что для России парад является одним из важнейших событий. Автор статьи Лю Вэйчжи подчеркивает, что благодаря параду Россия получает возможность подчеркнуть свой статус великой державы и продемонстрировать мощь своего оружия.

Китайские военные также примут участие в параде в Москве. Естественно, что СМИ КНР не смогли обойти стороной и эту тему.

Участие китайских военнослужащих в параде на Красной площади послужит свидетельством укрепления российско-китайского сотрудничества, а также сигналом для международного сообщества о том, что Москва и Пекин вместе способны эффективно противостоять варварским провокациям США,

- говорится в статье китайского издания Sohu.

Позитивно оценили проведение парада и индийские СМИ. Так, The Times of India отметила важность сотрудничества с Россией, в том числе и в военной сфере, и акцентировала внимание на участие в предстоящем параде 75-80 индийских военнослужащих. Три взвода будут представлять сухопутные войска, ВВС и ВМС Индии.

Еще один индийский ресурс DNA India процитировал заявление индийского министерства обороны:

Участие в параде станет знаком уважения и солидарности с народом России в то время, когда он помнит и чтит своих героев Великой Отечественной войны.

Источник изображения: Министерство обороны РФ

В европейских и американских СМИ мы видим противоположные оценки. Позиция американских и европейских изданий сводится к критике парада по политическим соображениям: на Западе считают, что он проводится российским руководством для поднятия рейтинга Владимира Путина. Но поскольку одних лишь обвинений в политической ангажированности недостаточно, Запад активно использует коронавирусную тему: парад, мол, угрожает эпидемиологической безопасности российского государства.

Издание The New York Times пишет, что проведение парада 24 июня необходимо российской власти для проведения важного голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Примерно о том же рассуждает и автор болгарского издания «Факты». По его мнению, Владимиру Путину «нужен праздник любой ценой», соответственно и парад проводится лишь затем, чтобы подкрепить снизившийся до минимума, по мнению издания, рейтинг российского президента.

The National Interest в своей публикации акцентирует внимание на риске распространения коронавирусной инфекции из-за нежелания отложить военный парад в Москве. При этом издание вспоминает о вспышках коронавируса в ряде воинских частей и военных учебных заведений.

Разумеется, не могли обойти вниманием парад и польские СМИ. Так, издание Defence 24 остановилось на все том же обвинении Путина в специальном проведении парада для обеспечения поддержки поправок к Конституции РФ.

Что же касается отношения радикально настроенной польской аудитории к России, то их наглядно иллюстрирует комментарий под статьей:

Они будут вторгаться в Грузию и Украину, устраивать новые и новые парады. У них есть колбаса, водка и лук. И этого им достаточно.