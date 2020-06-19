Войти
Lenta.ru

США применили против «Аль-Каиды» новую ракету с лезвиями

554
0
0
Источник изображения: Кадр: @hxhassan

Вооруженные силы США применили ракету «Ниндзя-бомба» (Hellfire R9X), оснащенную острыми лезвиями, против боевиков запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». Об этом сообщает издание The New York Post.

По информации газеты, в воскресенье, 14 июня, внедорожник террористов заметили на северо-западе Сирии. В машине было двое командиров организации: Кассам уль-Урдини и Билал аль-Санаани. Оба террориста ликвидированы. Во время ракетной атаки автомобиль остался почти не поврежденным — тонированные стекла и обшивка остались в сохранности, пострадала только крыша.

Отмечается, что ракета весит около 45 килограммов. При полете Hellfire R9X не взрывается, вместо этого в момент соприкосновения с мишенью из нее вылетают шесть встроенных лезвий. «У ракеты меньший радиус поражения, который может ограничить урон предполагаемой зоне поражения», — рассказал старший научный сотрудник Фонда защиты демократии Фокс Беннам Талеблу. Он также заявил, что подобное оружие становится более важным в борьбе с террористами, чем классические ракеты с взрывными устройствами.

В 2011 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Министерство обороны США начали разрабатывать Hellfire R9X. На протяжении многих лет информация о новой ракете была засекречена.

В январе также сообщалось, что для уничтожения одного из лидеров запрещенного в России радикального движения «Талибан» в Афганистане применили так называемую летающую бритву — ракету AGM-114R9X с лезвиями. Уточняется, что вместо обычной боевой части ракета оснащена четырьмя-шестью выдвигающимися мечевидными лезвиями, которые раскрываются непосредственно перед тем, как ракета достигает цели.

«Аль-Каида» организована в 1988 году Усамой бен Ладеном. Террористы считают своими врагами страны Запада и их исламских сторонников. Участники «Аль-Каиды» планировали многие теракты, в том числе 11 сентября 2001 года в США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
США
Продукция
AGM-114
Похожие новости
15.01.2020
Хирургическая точность: афганцы применили ракету с лезвиями
14.01.2020
Лидера афганских боевиков уничтожили «летающей бритвой»
04.06.2018
Польша ощетинилась ударными дронами
17.08.2017
Военные новости: хватит ли бомб, пилотов и самолетов ВВС США
06.04.2016
Возмездие без дозаправки
09.12.2015
Охотники за террористами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 12
Слезы по российским серверам
  • 19.06 15:27
  • 13
"Панцирь-СМ" с новейшими мини-ракетами замечен на репетиции парада
  • 19.06 15:06
  • 307
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 19.06 10:59
  • 7
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 19.06 09:22
  • 1
Каждое утро украинского МИДа начинается с «российского вторжения»
  • 19.06 08:35
  • 4
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 19.06 07:53
  • 11
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
  • 19.06 07:25
  • 2
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 19.06 07:19
  • 2
Посол ФРГ в России - в адрес США: Мы сами знаем, как обеспечить энергобезопасность
  • 19.06 07:15
  • 1
Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео
  • 19.06 03:53
  • 1
"Колесная БМД": "Тайфун-ВДВ" принял участие в репетиции парада
  • 19.06 00:06
  • 6
Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?
  • 18.06 22:56
  • 22
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 18.06 22:39
  • 1
«Королева Елизавета» приняла «Молнии»
  • 18.06 20:35
  • 30
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море