США применили против «Аль-Каиды» новую ракету с лезвиями

Вооруженные силы США применили ракету «Ниндзя-бомба» (Hellfire R9X), оснащенную острыми лезвиями, против боевиков запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». Об этом сообщает издание The New York Post.

По информации газеты, в воскресенье, 14 июня, внедорожник террористов заметили на северо-западе Сирии. В машине было двое командиров организации: Кассам уль-Урдини и Билал аль-Санаани. Оба террориста ликвидированы. Во время ракетной атаки автомобиль остался почти не поврежденным — тонированные стекла и обшивка остались в сохранности, пострадала только крыша.

Отмечается, что ракета весит около 45 килограммов. При полете Hellfire R9X не взрывается, вместо этого в момент соприкосновения с мишенью из нее вылетают шесть встроенных лезвий. «У ракеты меньший радиус поражения, который может ограничить урон предполагаемой зоне поражения», — рассказал старший научный сотрудник Фонда защиты демократии Фокс Беннам Талеблу. Он также заявил, что подобное оружие становится более важным в борьбе с террористами, чем классические ракеты с взрывными устройствами.

В 2011 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Министерство обороны США начали разрабатывать Hellfire R9X. На протяжении многих лет информация о новой ракете была засекречена.

В январе также сообщалось, что для уничтожения одного из лидеров запрещенного в России радикального движения «Талибан» в Афганистане применили так называемую летающую бритву — ракету AGM-114R9X с лезвиями. Уточняется, что вместо обычной боевой части ракета оснащена четырьмя-шестью выдвигающимися мечевидными лезвиями, которые раскрываются непосредственно перед тем, как ракета достигает цели.

«Аль-Каида» организована в 1988 году Усамой бен Ладеном. Террористы считают своими врагами страны Запада и их исламских сторонников. Участники «Аль-Каиды» планировали многие теракты, в том числе 11 сентября 2001 года в США.