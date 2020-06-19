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Военное обозрение

В США рассказали об обнаружении тела пилота и обломков истребителя F-15C, упавшего в море

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Источник изображения: topwar.ru

В США опубликовали обновлённые данные об авиакатастрофе с истребителем F-15C в Европе. Речь идёт о самолёте, который во время выполнения планового полёта упал в Северное море, поднявшись с аэродрома военной базы Лейкенхит в Англии.

В сообщениях СМИ со ссылкой на военное командование США говорится о том, что пилотировал самолёт один лётчик (такой акцент сделан в связи с тем, что изначально в прессе предполагалось наличие на борту двух лётчиков - с ошибочным указанием модификации истребителя). Им был 27-летний Кеннет Аллен, имевший звание первого лейтенанта (американский аналог воинского звания старший лейтенант).

В командовании США сообщили, что Кеннет Аллен погиб.

Инцидент, напомним, произошёл в минувший понедельник примерно в 9:40 по местному (британскому) времени.

Из сообщения:

Тело пилота и обломки самолёта были обнаружены британской поисково-спасательной службой в тот же день.

Аллен занимал должность помощника начальника отдела вооружений и тактики 48-й истребительной эскадрильи, дислоцированной в Лейкенхите. По последним сведениям, на новое для себя место службы он прибыл в феврале этого года – сразу же после свадьбы.

В США был открыт фонд финансовой помощи семье лейтенанта Аллена. В нём собрано, как сообщает, американская пресса более 20 тысяч долларов.

Командующий 48-й истребительной эскадрильей полковник Уилл Маршалл:

Мы глубоко скорбим в связи с утратой лейтенанта Аллена, мы оплакиваем эту потерю вместе с его родными и близкими.

Для справки: на базе в Лейкенхите размещено около 4 тысяч американских военнослужащих.

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Страны
Великобритания
США
Продукция
F-15
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