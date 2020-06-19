РФ не собирается ни на кого нападать, заявили в оборонном комитете Госдумы в ответ на планы НАТО закупить ПРО

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Россия продолжает придерживаться курса добрососедских отношений со странами Европы, новые вооружения имеют оборонительное назначение, заявил в среду первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Россия не собирается ни на кого нападать, техника и вооружение, поступающие в вооруженные силы РФ по государственному оборонному заказу, направлены на защиту наших границ", - прокомментировал Красов "Интерфаксу" заявление генсека НАТО об усилении систем ПВО и ПРО альянса.

Депутат добавил, что РФ лишь принимает меры в ответ на участившиеся учения вооруженных сил стран североатлантического альянса у своих границ.

"Вблизи наших границ натовский солдат отрабатывает ведение боевых действий, одним из противников в которых является РФ, это ни для кого не секрет. Поэтому мы в ответ на участившиеся учения тоже принимаем меры для того, чтобы обезопасить наши границы, и чтобы граждане РФ могли чувствовать себя безопасно", - отметил Красов.