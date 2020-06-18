Почему Пентагон саботирует вывод военных из Германии? Мнение эксперта

Пентагон целенаправленно замедляет процесс сокращения военного присутствия США в Германии, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, почему американцы тянут время.
Минобороны США затягивает сокращение военного присутствия в Германии, которое анонсировал президент Дональд Трамп, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.
Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек – сейчас там 34,5 тысячи военнослужащих.
Как пишет газета, Пентагон фактически игнорирует четко выраженное пожелание президента.
"Что бы вы ни думали об отдельных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в целенаправленном игнорировании выраженных намерений президента", - заявил изданию источник.
Газета отмечает, что похожая ситуация складывается вокруг вывода войск из Афганистана. Белый дом хочет вывести тысячи остающихся там военных до выборов, чтобы выполнить одно из обещаний Трампа в ходе предвыборной кампании. Пентагон, в свою очередь, всячески препятствует достижению этой цели.
В эфире радио Sputnik президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, почему, по его мнению, Пентагон не спешит выводить войска из Германии.
По его мнению, у американцев есть два варианта: реальный и гипотетический.