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РИА Новости

Почему Пентагон саботирует вывод военных из Германии? Мнение эксперта

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Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Probst

Пентагон целенаправленно замедляет процесс сокращения военного присутствия США в Германии, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, почему американцы тянут время.

Минобороны США затягивает сокращение военного присутствия в Германии, которое анонсировал президент Дональд Трамп, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек – сейчас там 34,5 тысячи военнослужащих.

Как пишет газета, Пентагон фактически игнорирует четко выраженное пожелание президента.

"Что бы вы ни думали об отдельных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в целенаправленном игнорировании выраженных намерений президента", - заявил изданию источник.

Газета отмечает, что похожая ситуация складывается вокруг вывода войск из Афганистана. Белый дом хочет вывести тысячи остающихся там военных до выборов, чтобы выполнить одно из обещаний Трампа в ходе предвыборной кампании. Пентагон, в свою очередь, всячески препятствует достижению этой цели.

В эфире радио Sputnik президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, почему, по его мнению, Пентагон не спешит выводить войска из Германии.

"Почему американцы противятся? Это означает, что им нужно убираться за океан, выводить свои контингенты, вывозить имущество – это затратный процесс. Плюс, теряется очень важная американская позиция, с которой можно было контролировать фактически всю Европу. Поэтому американцы тянут время. Им нужно найти альтернативную базу для размещения своих войск, и это должна быть большая страна - Прибалтика не подходит", - считает Алексей Анпилогов.

По его мнению, у американцев есть два варианта: реальный и гипотетический.

"Есть два варианта: Польша, которая заявила о готовности принять американские войска, и Украина – Киев много раз предлагал американцам рассмотреть вопрос о вступлении страны в НАТО и размещении американских баз. Американцы ведут там работу, но скептически рассматривают такой вариант. Трамп пытается сократить расходы, а от Польши уже прозвучало, что они готовы чуть ли не сами построить инфраструктуру, поэтому этот момент может как-то изменить расклад и привести к выводу войск. Но Пентагон не стремится терять возможности давления на Россию, поэтому он будет стремиться оставить контингент в Германии, тем более что там есть даже ядерное оружие первого удара", - отметил Алексей Анпилогов.
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