Российский военный эксперт разъяснил американскому публицисту преимущества портянок

До 2013 года российские военнослужащие носили сапоги, в которых просто невозможно было действовать в носках, потому и приходилось использовать портянки, заявил газете ВЗГЛЯД российский военный и общественный деятель, полковник запаса Виктор Мураховский.

Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание на то, что у военных США носки появились к концу Второй мировой войны, а в российской армии применяли портянки вплоть до 2013 года. Он назвал такой предмет одежды "отрезками вонючих тряпок", который не так-то просто было намотать на ногу.

"Тяжело таких публицистов комментировать. Там, где в армии были предусмотрены сапоги, там и использовались портянки. В сапогах и носках действовать невозможно. Если это для кого-то является секретом, то я чрезвычайно удивлен. Там, где форма одежды предусматривала ботинки, там использовались носки. Все те, кто в армии служил, это знают", – объясняет Мураховский.

Он также отмечает, что и на сегодняшний день, если используется высокая обувь старого образца (кирзовые сапоги), также все еще используются портянки, поскольку именно этот предмет одежды наиболее удобен и совместим с ней. В любом другом случае солдаты носят носки.

На протяжении последних лет военнослужащие жалуются на качество армейских ботинок, которые пришли на смену кирзовым сапогам.

Татьяна Косолапова