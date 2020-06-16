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The National Interest (США): во время Второй мировой войны у русских солдат вообще не было носков

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Призывники получают обмундирование в воинской части в 2008 году
Призывники получают обмундирование в воинской части в 2008 году.
Источник изображения: © РИА Новости, Максим Богодвид

Советские солдаты носили кожаные сапоги без шнурков. Носков у них не было. Вместо них они использовали отрезки вонючих тряпок — так автор описывает портянки. Он рассказывает о том, почему и как долго это происходило в российской армии. Но не объясняет, почему назвал их вонючими, ведь носки меняют в армии тоже не каждый день.

Ближе к концу Второй мировой войны американские военнослужащие познакомились с одной вещью, которую им было сложно понять. В то время как американские солдаты и военнослужащие практически всех армий использовали ботинки со шнуровкой и длинные носки, их советские союзники применяли нечто совершенно иное. Советские солдаты засовывали ноги в длинные кожаные сапоги без шнурков. Однако носков у них не было. Вместо этого они использовали отрезки вонючих тряпок.

Хотя мы считаем носки чем-то само собой разумеющимся, раньше они считались элементом роскоши и были предназначены для богатых людей. Так было до промышленной революции, поскольку в то время на производство носков нужно было тратить больше времени. Вместо того, чтобы использовать ресурсы и рабочую силу для производства носков, в советской армии просто выдавали отрезки тряпок. Логика использования тряпок вместо носков проста: если скромный лоскут ткани работал в прошлом - и не просто удовлетворительно, но способствовал победе в войнах, - то зачем что-то менять?

Эти куски тряпок для ног или портянки (portyanky), как их называют в России, представляли собой большие прямоугольные куски ткани, которыми аккуратно обматывали каждую ногу. Портянки выполняли ту же функцию, что и носки,- они впитывали в себя влагу, предотвращали появление мозолей и потертостей, а также защищали сами сапоги от грязи и камней.

Однако намотать их на ногу было не так просто, как надеть носок. Ими нужно было аккуратно и плотно обмотать ногу и лодыжку - это примерно, как наложить повязку или поставить стяжку на лодыжку при ранении. Для получения подобного навыка нужна была практика. Если плохо обмотать ее вокруг ноги, то в результате можно было не только понести наказание за отставание от строя, но получить мозоли и весьма неприятные ощущения.

Портянками пользовались в течение многих веков. Солдаты российской армии со времен Петра Первого шли в бой в них, а не в вязаных изделиях. Были даже летние и зимние варианты, - хлопковые портянки подходили для теплого времени года, а фланелевые - для зимы. Хотя и не без проблем, модернизация русской армии проводилась - и, вероятно, с учетом времени.

В 2013 году российский министр обороны Сергей Шойгу завершил переход с портянок на носки в ходе телевизионного брифинга, навсегда положив конец старомодной практике. По его словам, российские военные должны были уже давно перейти на более современные текстильные изделия и забыть слово "портянки".

"К концу 2013 года мы должны забыть слово "портянки", - сообщил он. - Я прошу вас, пожалуйста, если возникнет необходимость, мы выделим дополнительные средства. Но нам нужно, наконец, полностью отказаться от этого понятия в наших Вооруженных силах". Лучше поздно, чем никогда.

Калеб Ларсен - магистр публичной политики Школы публичной политики имени Вилли Брандта; живет и работает в Берлине, публикует статьи об американской и российской внешней и оборонной политике, а также о немецкой политике и культуре.


Калеб Ларсон (Caleb Larson)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Россия
США
Персоны
Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
16.06.2020 14:30
Автор - дилетант. В жизни носков вонючих не видел, а про портянки взялся рассуждать.
Попробовал бы побегать в носочках и кирзачах.  20-чку.
Глядишь, статья была бы интереснее.
+2
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