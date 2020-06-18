Украϊнська правда (Украина): США предоставляют Украине оборонное оснащение на 60 миллионов долларов, включая ракеты Javelin

Управление военного сотрудничества посольства США на Украине получило оснащение более чем на 60 миллионов долларов, включая противотанковые ракеты Javelin, для передачи украинским партнерам. Об этом проинформировало посольство США на Украине.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время covid-19 продолжаются! Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более чем 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - говорится в сообщении посольства на его официальной странице в Facebook.

"США твердо стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - добавляется в сообщении.

В начале октября госдеп США одобрил продажу Javelin Украине на сумму 39 миллионов долларов, контракт предусматривал продажу 150 ракет и соответствующего оборудования.

Javelin - главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Оно позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемо направляется к цели. Это вторая партия американского оружия, которую получает украинская армия.