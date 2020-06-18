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Военное обозрение

Китайские и индийские военные сошлись в бою на границе: конфликт между ядерными державами

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Источник изображения: Минобороны Китая

Тревожные известия продолжают приходить с индийско-китайской границе в горном регионе Ладакх. Сообщается о боестолкновениях между индийскими и китайскими военнослужащими, численный состав которых в регионе рос в течение последних нескольких месяцев. Обе страны также перебросили к границе многочисленные вооружения, включая патрульные катера, которые Китай разместил на местном озере.

В результате применения оружия есть жертвы с обеих сторон. Индийская сторона утверждает, что китайские военные потеряли 43 военных убитыми и ранеными. Рассказывая о собственных потерях, в Индии называют число в «17 раненых и двое убитых».

Ранее сообщалось о том, что одна только индийская сторона потеряла 20 человек погибшими. Как видно, данные противоречивые, но факт остаётся фактом - потери есть и они такие, которых в регионе не было 40 с лишним лет.

По последним данным, сошедшиеся в бою стороны использовали средства артиллерии и миномёты.

Бой вёлся в долине Галван, в районе озера Пангонг. В индийской прессе заявлено, что «Индия не потерпит нарушения Китаем суверенитета и территориальной целостности страны».

Индийские власти:

Мы требуем незамедлительного вывода тех тысяч китайских военных, которые переброшены в Ладакх. Эта переброска нарушает достигнутые ранее договорённости.

Нужно отметить, что боестолкновение на границе произошло после серии попыток договориться о разведении сил и средств, а также о статусе Ладакха. Но, судя по всему, переговоры оказались безуспешными.

Есть риски новых боёв в Ладакхе.

В такой ситуации сложно говорить, что бои на границе выгодны Китаю или Индии. Если речь не об амбициях двух стран, то можно сделать предположение о провокации, которая и могла привести к перестрелке. При этом обеим сторонам важно не забывать, что они - ядерные державы, а потому их конфликт может привести к страшным последствиям не только для Азии, но и для всего мира.

Кстати, именно о провокации заявили в Минобороны Китая. Правда, в этом случае имелась в виду "провокация с индийской стороны".

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Проекты
Ядерный щит
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