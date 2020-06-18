В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве

На массированный удар шести тысяч американских дозвуковых крылатых ракет BGM-109 Tomahawk («Томагавк») по Москве можно ответить встречным воздушным ядерным взрывом, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

«С помощью встречного воздушного ядерного взрыва они [ядерные боевые части противоракет] могут остановить налет, понятно, что со всеми вытекающими последствиями. Все, что не сгорит над столицей и областью в плазме взрыва, упадет на землю. Это, конечно, будет уже не полноценный ядерный взрыв, но радиационного загрязнения не избежать», — утверждает автор.

В апреле Литовкин заявил, что затягивание Соединенными Штатами продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений может быть обусловлено ведущимися в США работами по созданию «абсолютного оружия».

В сентябре 2019 года обозреватель ТАСС Виктор Литовкин спрогнозировал, что Военно-морские силы США проиграют в схватке с Черноморским флотом Военно-морского флота России у берегов Крыма.