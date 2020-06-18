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В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Marco Bello / Reuters

На массированный удар шести тысяч американских дозвуковых крылатых ракет BGM-109 Tomahawk («Томагавк») по Москве можно ответить встречным воздушным ядерным взрывом, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

«С помощью встречного воздушного ядерного взрыва они [ядерные боевые части противоракет] могут остановить налет, понятно, что со всеми вытекающими последствиями. Все, что не сгорит над столицей и областью в плазме взрыва, упадет на землю. Это, конечно, будет уже не полноценный ядерный взрыв, но радиационного загрязнения не избежать», — утверждает автор.

В апреле Литовкин заявил, что затягивание Соединенными Штатами продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений может быть обусловлено ведущимися в США работами по созданию «абсолютного оружия».

В сентябре 2019 года обозреватель ТАСС Виктор Литовкин спрогнозировал, что Военно-морские силы США проиграют в схватке с Черноморским флотом Военно-морского флота России у берегов Крыма.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
ЧФ
Ядерный щит
ЯО
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2 комментария
№1
18.06.2020 06:10
Значит ракеты - перехватчики нужно разместить так чтобы ядерные взрывы их боевых частей произошли не над Россией, а над территорией стран НАТО.
С Запада это Польша и Прибалтика,
С Севера-Запада это Норвегия, Швеция и Финляндия
С  Северо-Востока это Аляска
С Юго-Востока это Япония и Ю. Корея
С Юга это Турция
С Юго-Запада это Румыния, Западная Украина.
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№2
18.06.2020 07:02
По мне , на бред,отвечают бредом.Еще бы написали, что мы сами себя же и уничтожим, чтобы в момент прилета тамагавков, уже не чего было бы бомбить.
Любой носитель ракет, должен быть уничтожен после первого же пуска в нашу сторону, и не нужно будет сбивать кучу ракет над Россией.
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