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В России рассказали о создании США «абсолютного оружия»

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Источник изображения: Фото: Lucas Jackson / Reuters

Затягивание Соединенными Штатами продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) может быть обусловлено ведущимися в США работами по созданию «абсолютного оружия», утверждает обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

По мнению автора, такое оружие Соединенные Штаты могут создать до 2027 года. «К этому моменту американские стратегические ядерные силы должны приобрести новые боевые качества. Возможно, что именно по этой причине Вашингтон и тянет с новым договором, стремясь создать вне рамок каких-либо обязательств абсолютное оружие», — пишет автор.

В декабре 2019 года глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук академик Алексей Арбатов заявил, что ядерная триада у США более качественная, чем у России.

В сентябре того же года Арбатов сказал, что наиболее вероятными сценариями начала ядерной войны между США и Россией являются реакция на ложную тревогу или обострение локального конфликта.

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Страны
Россия
США
Проекты
СНВ-1
СНВ-3
Ядерный щит
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