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В США назвали «убийцу» российского ядерного «Посейдона»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

«Убийцами» российского перспективного подводного беспилотного плавательного аппарата «Посейдон», возможно, могут быть американская торпеда Mk 48 Advanced Capability (ADCAP) или британская Spearfish, пишет Forbes.

Американское издание признает, что глубина, скорость плавания, а также маневренные возможности российского плавательного аппарата могут не позволить применить против него американскую и британскую торпеды.

По данным Forbes, «Посейдон» представляет угрозу для прибрежных городов США, в частности, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, и станет определяющим в предстоящем подводном противостоянии между Россией и НАТО.

В мае военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что «Посейдон» является межконтинентальным оружием, способным «запросто обогнуть земной шар и упереться во вражеский берег, чтобы нанести противнику наибольший урон», а «подойдя к вражескому берегу незаметно, беспилотный аппарат зарывается в ил, где его никто не сможет обнаружить, и ждет боевой команды».

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Mk.48
Проекты
NATO
Ядерный щит
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