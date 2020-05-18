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Зарывшийся в ил российский «Посейдон» смоет авианосцы и города

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Источник изображения: Кадр: Минобороны РФ / YouTube

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» имеет очень могучую ядерную боеголовку, способен находиться в воде на глубине более одного километра и развивает скорость от 90 до 100 узлов, передает РИА Новости заявление военного обозревателя Виктора Баранца.

По его словам, беспилотник является межконтинентальным оружием, способным «запросто обогнуть земной шар и упереться во вражеский берег, чтобы нанести противнику наибольший урон», а «подойдя к вражескому берегу незаметно, беспилотный аппарат зарывается в ил, где его никто не сможет обнаружить, и ждет боевой команды».

Баранец полагает, что после подачи команды на «Посейдон» должен произойти ядерный взрыв, в результате которого «возникнет не только гигантская водная воронка, но также начнется такое страшное цунами, которое будет смывать своим могучим телом все, что попадается на его пути: корабли, авианосцы и города».

Обозреватель уверен, что аналог «Посейдона» у российского противника «вряд ли они появятся в ближайшие сто лет».

В феврале Covert Shores написал, что океанографическое судно «Академик Александров» проекта 20183 использовалось для испытаний пусковой шахты межконтинентальной ядерной торпеды «Посейдон».

В ноябре 2019 года в Twitter пользователь NewtonTheory заметил, что контейнер для перевозки радиоактивных отходов ТУК АТ611 может быть частью системы «Посейдон».

В марте того же года военный эксперт Максим Климов сообщил, что «Посейдон» будет протестирован в «практическом варианте», что небезопасно.

В феврале 2019 года Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».

Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года.

Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
20180
Авианосец
Статус-6
Ядерный щит
ЯО
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