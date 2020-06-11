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Украина решилась вооружиться «уничтожителями» Крымского моста

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Источник изображения: Фото: Офис президента Украины / Wikimedia

Украина решилась вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с противокорабельными ракетами Р-360, сообщает Defense Express.

Консалтинговое агентство отмечает, что в состав дивизиона входит, в частности, шесть пусковых установок УСПУ-360 с 24 крылатыми ракетами, и напоминает, что госиспытания комплекса должны завершиться во втором квартале.

В мае ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в ходе испытаний на государственном полигоне Алибей в Одесской области почти одновременно уничтожили две цели.

В апреле Defense Express выложило на YouTube ролик, в котором показано попадание ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в морскую цель.

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен «Нептунами».

В феврале того же года The National Interest написал, что в случае успеха «Нептун» станет ключевой вехой в программе развития ракет на Украине.

Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря.

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Страны
Украина
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