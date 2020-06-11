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МиГ-35 получил Риту

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Источник изображения: Фото: Дмитрий Пичугин / Wikimedia

Российский истребитель МиГ-35 оснащен речевым информатором Рита, сообщил РИА Новости летчик-испытатель «МиГ» Дмитрий Селиванов.

«Девушка говорит приятным, спокойным голосом, даже если пожар в двигателе случается», — сказал пилот.

По его словам, на самолетах, задействованных в обучении арабских летчиков, Рита говорит мужским голосом. «Я задал вопрос, мол, почему так? На что мне ответили, что мусульманин может не последовать женской подсказке», — отметил летчик.

В феврале в журнале The National Interest заявили, что МиГ-35 позиционируется «МиГ» как истребитель поколения 4++ из-за того, что производитель «хочет представить его не очередной модернизацией, а огромным техническим скачком над МиГ-29».

В феврале 2019 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Индия попросила Россию обеспечить «более высокую надежность» истребителей четвертого поколения МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29КУБ
МиГ-35
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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