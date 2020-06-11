Сначала ядерные бомбы, а телефонный звонок потом: официальная политика России в области ядерного оружия (Forbes, США)

Эксперт из Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Академии наук РФ рассказывает о самых странных и самых пугающих разделах документа «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Политика Трампа также позволяет нанесение ядерного удара возмездия.

Представьте себе такой сценарий. Безжалостная кибератака выводит из строя электрические сети России. Интернет не работает. В домах темно и холодно. Больницы работают на генераторах, тогда как количество несчастных случаев и преступлений резко возрастает на фоне хаоса. Атомные электростанции разрушаются, заражая радиацией огромные территории страны.

Российские агенты разведки настаивают на том, что атаку провели американские агенты. Опасаясь того, что электронное нападение может оказаться прелюдией к более широкомасштабной атаке - и не имея возможности ответить с помощью обычных вооружений, - российский президент наносит ответный удар с помощью одной крылатой ракеты "Буревестник" (Petrel) с ядерной боеголовкой и атомной двигательной установкой.

Взрыв полностью стирает с лица Земли американскую военно-воздушную базу на острове Гуам, погибают десятки тысяч людей. В тот момент, когда палец американского президента нависает над его собственной красной кнопкой, а миллионы людей в ужасе ожидают конца света, российский лидер звонит в ООН и сообщает то, о чем все уже догадываются. "Я применил ядерную бомбу против американцев", - говорит он.

Эта довольно глупая фантазия представляет, тем не менее, некоторые ключевые установки из реальной жизни, которые содержатся в документе под названием "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".

Впервые Москва опубликовала новое издание этого политического документа. Дмитрий Стефанович (Dmitry Stefanovich) из Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Академии наук РФ любезно перевел этот документ и указал на его самые странные и самые пугающие разделы.

Больше всего опасений вызывает то, что российское правительство теперь считает оправданием для нанесения первого ядерного удара.

"Ядерные бомбы существуют только для сдерживания, - написал Стефанович на своей странице в Twitter, где он также опубликовал свой вариант краткого изложения этого российского документа. - Его применение - это нежелательная, крайняя мера, и (Россия) делает все возможное для того, чтобы понизить ядерную угрозу и предотвратить межправительственные конфликты, которые могут привести к их военной и ядерной фазам".

Однако среди официальных оправданий применения Россией ядерного оружия приводится использование иностранным противником собственных ядерных зарядов или другого оружия массового уничтожения против территории России и/или ее союзников, а также в случае атаки на "критически важные объекты гражданской и военной инфраструктуры" или в случае прямого вмешательства в их работу.

В этом документе не уточняется, от кого может исходить такого рода атака, однако в этот перечень "включены, на самом деле, кибератаки", - отметил Стефанович на своей странице в Twitter. Собственная политика в этой области американского президента Дональда Трампа, которая была представлена администрацией президента в начале 2018 года, тоже позволяет нанесение ядерного удара возмездия в случае атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

Самым странным в новой ядерной политике Москвы являются содержащиеся в ней процедуры относительно ответственности российского президента после нанесения ядерного удара. "Президент… может при необходимости проинформировать военно-политическое руководство других государств и (или) международных организаций о готовности Российской Федерации применить ядерное оружие или о принятом решении о применении ядерного оружия, а также о факте его применения".

Как будто последний из перечисленных вариантов не будет очевидным после того, как ядерный гриб поднимется вверх над иностранной территорией.

Это "забавное положение", - отметил Стефанович в Twitter.

Дэвид Экс (David Axe)