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На Украине увидели «точку невозврата» российской космонавтики

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Источник изображения: Фото: Reuters

Россия проходит «точку невозврата» в космонавтике, после которой значительная часть деятельности «Роскосмоса» будет связана с военными, а не гражданскими программами, пишет Defense Express.

В публикации украинского консалтингового агентства отмечается, что созданный еще во времена СССР задел в области космонавтики исчерпан, а по научным космическим миссиям Россия отстала от США и ЕС.

Причиной трудностей «Роскосмоса» в публикации видится отсутствие систематической государственной политики в области новейших космических программ, приведшее к срыву их своевременной реализации или даже отмене, а также санкции, введенные западными странами в отношении России после присоединения к ней Крыма и событий на юго-востоке Украины.

«Сегодня вся российская космонавтика находится в точке невозврата, после которой невозможно вернуться к прошлому положению», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что новыми партнерами России по космосу могут стать Индия, Пакистан, Бразилия и «другие подобные страны, которые сейчас фактически делают свои первые шаги в космосе». В агентстве уверены, что подобное взаимодействие пойдет «на поддержание штанов» российской космонавтики, а не на внедрение современных технологий.

В июне Defense Express написало, что ракетное вооружение американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress способно ударить по России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» область воздушного пространства.

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