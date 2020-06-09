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bmpd.livejournal.com

Индия самостоятельно разработает новый палубный истребитель

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Как сообщила индийская телекомпания NDTV, индийское Агентство авиационных разработок Aeronautical Development Agency (ADA), вдохновленное "успехом" создания палубного варианта индийского легкого истребителя Tejas - Naval Tejas (оцените иронию!), на заседании руководства 22 мая 2020 года с участием министра обороны Раджаната Сингха и командования ВВС и ВМС Индии приняло решение о разработке для индийских авианосцев (Vikramaditya и строящегося Vikrant) нового двухдвигательного палубного истребителя, который должн быть фактически двухдвигательным увеличенным вариантом Tejas. После этого заседания объединенный морской штаб при министерстве обороны Индии направил ADA тактико-техническое задание (Operational Requirements) на новый палубный истребитель.

Возможный облик перспективного индийского двухдвигательного палубного истребителя в варианте с передним горизонтальным оперением (с) NDTV

Со стороны ADA весьма оптимистично заявляется, что первый полет первого опытного образца нового палубного истребителя может быть произведен в 2026 году, с началом серийного производства к 2030 году, а общая стоимость НИОКР оценивается в 7000-8000 кроров рупий (0,93-1,1 млрд долл).

Сообщается, что сейчас ADA исследуются три варианта аванпроекта перспективного палубного истребителя - как "чистого" двухдвигательного увеличенного варианта Tejas, так и вариант его перкомпоновки с введением переднего горизонтального оперения.

Разработка нового истребителя соответствует объявленной правительством Индии серии "постковидных" структурных реформ в оборонном секторе в рамках нового плана Atmanirbhar, который в очередной раз ставит целью достижение Индией максимального самообеспечения в военном производстве.

Проект радикально переработанного варианта Naval Tejas Mk 2 в двухдвигательной конфигурации (два двигателя General Electric F414), лапидарно обозначенной Twin Engine Deck Based Fighter (TEDBF), был предложен ADA и индийской государственной оборонной исследовательской организацией DRDO в 2019 году.

При этом разработку самолетаTEDBF предполагалось вести параллельно с начатой программой ВМС Индии по закупке 57 иностранных двухдвигательных палубных истребителей. Однако теперь в связи с очередным всплексом призывов к "самообеспечению" перспективы тендера на 57 зарубежных палубных истребителей выглядят неясными - или, наоборот, поскольку в способности Индии создать к 2030 году новый собственный палубный истребитель имеются большие сомнения.

Возможный облик перспективного индийского двухдвигательного палубного истребителя в варианте с передним горизонтальным оперением (с) NDTV

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Tejas
Компании
DRDO
General Electric
Проекты
2020-й год
Авианосец
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