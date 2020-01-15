Первые полеты палубного варианта индийского истребителя Tejas с авианосца Vikramaditya

11 января 2020 года второй прототип палубного варианта Naval Tejas (N-LCA) индийского национального легкого истребителя Tejas (самолет NP2, военный номер KH3002) осуществил первую посадку на полетную палубу авианосца Vikramaditya ВМС Индии (переоборудованный бывший тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Горшков") в Аравийском море. На следующий день 12 января тот же самолет совершил первый взлет с трамплина авианосца Vikramaditya. В обеих случаях самолет пилотировал коммодор Джайдип Маолонкар, возглавляющий программу летных испытаний Naval Tejas. Данные полеты стали первыми в десятидневной программе первых корабельных испытаний Naval Tejas.

Первая посадка на полетную палубу авианосца Vikramaditya ВМС Индии (переоборудованный бывший тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Горшков") второго прототипа палубного варианта Naval Tejas (N-LCA) индийского национального легкого истребителя Tejas (самолет NP2, военный номер KH3002), 11.01.2020 (с) ВМС Индии / www.livefistdefence.com

Напомним, что в 2016 году по результатам первых летных испытаний двух построенных прототипов Naval Tejas (N-LCA) руководство ВМС Индии приняло решение отказаться от дальнейшего развития этой программы, сочтя данный самолет несоответствующим требованиям индийского флота и непригодным для полетов с индийских авианосцев с трамплинным стартом. Главной причиной этого был назван "чрезмерный вес" Naval Tejas и недостаточная тяговооруженность, в результате чего истребитель не может взлетать с полным запасом топлива и боевой нагрузкой с трамплина авианосца. Решение закрыть программу Naval Tejas и отказаться от закупки серийных палубных истребителей этого типа было утверждено тогдашним министром обороны Индии Манохаром Паррикаром на встрече с командованием ВМС Индии и руководством индийской государственной оборонной исследовательской организацией DRDO в октябре 2016 года.

оминально руководство ВМС Индии выразило поддержку предлагаемому DRDO и индийским агенством Aeronautical Development Agency (ADA) улучшенному варианту Naval LCA Mk 2 с более мощным двигателем General Electric F414 , однако явно испытывало скепсис по этому поводу и не проявляло особой настойчивости по поводу Mk 2, взамен начав тендер на закупку 57 палубных истребителей за рубежом. Более того, в дальнейшем ВМС Индии заявили о жестком требовании двухдвигательности для любого перспективного палубного истребителя.

Испытательные полеты обеих прототипов Naval Tejas (NР1 и NP2) были окончательно приостановлены в мае 2017 года, тогда же, как сообщалось, индийский флот полностью приостановил финансирование программы. Однако в марте 2018 года новая министр обороны Индии Нирмала Ситхамаран, активно ратовавшая за лозунг "Make in India", объявила о решении правительства активизировать программу доводки и производства истребителей Tejas в целом, включая создание его улучшенных версий Mk 1A и Mk 2 для ВВС страны, а также возобновить программу создания палубного варианта Naval Tejas, причем фактически это было сделано вопреки мнению ВМС Индии.

В связи с этим в июле 2018 года в Бангалоре были вновь начаты летные испытания второго летного прототипа Naval Tejas (NP2), причем самолет теперь был оснащен гаком для отработки посадки на аэрофинишер. Затем 2 августа 2018 года были начаты испытания NP2 на аэрофинишере наземного учебно-испытательного комплекса палубной авиации Shore-Based Test Facility (SBTF) на базе авиации ВМС Индии Ганза в Гоа (аналога функционирующего в Саках в Крыму известного советского комплекса НИТКА), построенного при российском содействии по контракту с АО "Рособоронэкспорт" 2009 года. Все авиатехническое оборудование комплекса SBTF поставлено российской стороной, включая два комплекта аэрофинишеров "Светлана-2" производства АО "Пролетарский завод" (Санкт-Петербург). В сентябре-октябре 2019 года на комплексе SBTF был проведен полноценный цикл испытаний по посадке и трамплинному взлету обеих изготовленных прототипов NP1 и NP2, в том числе и ночью - 19 cентября первую посадку с зацеплением на аэрофинишер совершил прототип NP1, а 29 сентября прототип NP2 cовершил первые два трмплинных взлета с последующей посадкой на аэрофинишер. Это позволило теперь приступить к полноценным корабельным испытаниям самолета.

Общие же перспективы Naval Tejas, несмотря на активное ведение его испытаний, остаются совершенно неопределенными, хотя, видимо, министерство обороны Индии при участии DRDO и ADA будут и дальше пропихивать этот самолет флоту. Разработка палубной версии Tеjas велась ADA, DRDO и индийским государственным авиастроительным объединением Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в интересах ВМС Индии с 2003 года. К настоящему времени построено только два прототипа Naval Tejas из шести заказанных ВМС Индии в 2009 году - двухместный самолет NP1 (военный номер KH-T3001, совершил первый полет 27 апреля 2012 года) и одноместный NP2 (KH3002, первый полет 7 февраля 2015 года), оба они соответствуют модификации Tejas Mk 1 и оснащены двигателем General Electric F404-GE-IN20. В стадии достройки на HAL уже длительное время находится также двухместный прототип NP5, однако будет ли он достроен - неизвестно, как неопределенны и планы постройки еще трех прототипов Mk 1 - с NP6 по NP8. Еще два одноместных прототипа NP3 и NP4 должны были строиться в модификации Mk 2.

Стремясь удовлетворить требования ВМС Индии, в 2019 году DRDO и ADA предложили проект радикально переработанного варианта Naval Tejas Mk 2 в теперь двухдвигательной конфигурации (два двигателя General Electric F414), лапидарно обозначенной Twin Engine Deck Based Fighter (TEDBF). При условии санкционирования проекта и его финансирования первый полет прототипа TEDBF обещается в 2026 году, при этом разработку самолета предполагается вести параллельно с программой ВМС Индии по закупке 57 иностранных палубных истребителей. Перспективы TEDBF пока что неопределенны.

Первая посадка на полетную палубу авианосца Vikramaditya ВМС Индии (переоборудованный бывший тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Горшков") второго прототипа палубного варианта Naval Tejas (N-LCA) индийского национального легкого истребителя Tejas (самолет NP2, военный номер KH3002), 11.01.2020 (с) ВМС Индии / www.livefistdefence.com

Первый трамплинный взлет с авианосца Vikramaditya ВМС Индии (переоборудованный бывший тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Горшков") второго прототипа палубного варианта Naval Tejas (N-LCA) индийского национального легкого истребителя Tejas (самолет NP2, военный номер KH3002), 12.01.2020 (с) ВМС Индии / www.livefistdefence.com

Видео посадки (с) Hindustan Times :