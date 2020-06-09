Сообщается о переброске танков «Абрамс» и вертолётов «Апач» армии Египта к ливийской границе

Источник изображения: topwar.ru

Сообщается о наращивании концентрации сил и средств египетской армии в провинциях, граничащих с Ливией. Подобного рода информация публикуется ресурсом Defense News Nigeria, где отмечается, что армия Египта является самой мощной и боеспособной в Африке.

В материале DNN говорится о том, что египетская армия перебросила в район ливийской границы (на северо-запад страны) 18 танков M1A2 «Абрамс», а также ударные вертолёты «Апач» и другую военную технику.

Из материала:

Похоже, после нескольких месяцев турецких провокаций египетская армия готова к боевым действиям.

Источник изображения: topwar.ru

Здесь нужно напомнить, что Египет де-факто поддерживает ливийский парламент, который в свою очередь поддерживает Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара.

В последние несколько дней ЛНА терпит одно поражение за другим, оставляя военные базы и города на западе страны. Под угрозой полной потери для ЛНА оказался Сирт – родной город Муаммара Каддафи.

В DNN отмечают, что египетская армия имеет большой опыт действий против боевиков, полученный на Синае. Буквально на днях армия Египта приняла участие в масштабной операции против террористов ИГИЛ (запрещена в России), которые продолжают действовать на Синайском полуострове.

Упомянутый информационный ресурс пишет о том, что не в интересах Египта усиление бандгрупп, действующих в Ливии. Ведь в случае новых поражений ЛНА маршала Хафтара боевики, в том числе и поддерживаемые Турцией, смогут продвинуться в восточные регионы Ливии, выйдя в конечном итоге на границы Египта. Получить второй фронт борьбы против террористов Каир, по понятным причинам, не хочет.

В этой связи стоит предположить, что армия Египта пересекать ливийскую границу не будет, а продолжит наращивать концентрацию на тот случай, если боевикам в Ливии всё же удастся достичь восточных ливийских территорий.