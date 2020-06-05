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В Японии признались в видимости F-35

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Стелс-истребители можно обнаружить из космоса при помощи спутников-шпионов, сообщил РИА Новости профессор университета Сидзуока, военный аналитик, выступавший экспертом при трех премьер-министрах Японии, Кадзухиса Огава.

По словам эксперта, соответствующие спутниковые данные поступают на самолет F-35 Lightning II, который «с помощью мощных способностей бортового компьютера к переработке информации распознает направление, высоту, скорость истребителя-невидимки противника».

«За счет этого истребитель-противник даже с технологией стелс будет полностью виден и в любое время может быть атакован F-35. Истребитель, оснащенный технологией стелс, поглощает и рассеивает электроволны радара, направленные спереди, но против спутника-шпиона, расположенного прямо над ним, он беззащитен», — сказал Огава.

В марте Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель F-35 Lightning II.

В январе компания пообещала к 2024 году выпускать по 180 единиц F-35 Lightning II ежегодно.

В сентябре 2019 года издание C4ISRNET сообщило, что немецкая компания Hensoldt изобрела пассивную радиолокационную станцию TwInvis, способную обнаружить F-35 Lightning II.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет выполнен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Япония
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ИТ
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