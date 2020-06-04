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Военное обозрение

Россия продвигает картографические технологии за рубеж: работа в Африке

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Источник изображения: topwar.ru

На днях в американской прессе был опубликован материал, в котором автор указал на то, что советских картографов до сих пор не удалось превзойти никому. "Военное обозрение" сообщало своим читателям об этом материале на своих страницах - ссылка.

Важно отметить, что активная работа по созданию картографических материалов продолжается и в современной России. При этом опыт и наработки отечественных картографов востребованы и далеко за пределами РФ. Таким опытом Россия делится в ходе профильных собраний и конференций. В связи с пандемией взаимодействие в этом направлении оказалось свёрнуто, однако до начала всей этой негативной истории состоялось мероприятие, о котором мало где можно было услышать и найти информацию.

В начале марта в столице Анголы Луанде прошла научно-практическая конференция «Современные технологии оперативного создания картографических материалов». Инициатором проведения конференции выступил Фонд развития геодезического образования и науки (при МИИГАиК). Председатель правления Фонда, Президент МИИГАиК, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, Академик наук РАН – В.П. Савиных письменно обратился к Государственному Министру и Начальнику кабинета безопасности Республика Ангола Педро Себастиао с предложением организовать и провести такую конференцию.

Президент Республики Ангола Жоау Лоуренсо принял решение о проведении этой конференции и дал поручение Государственному Министру и Начальнику кабинета безопасности Республика Ангола и Начальнику Генерального штаба ВС РА Антониу Сантушу проработать все необходимые организационные вопросы.

От российской стороны организационными вопросами в Луанде занимался Аппарат главного военного консультанта Министерства обороны РФ за рубежом в Республике Ангола.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе подготовки была составлена и согласована деловая программа конференции. Уникальность формата данной конференции заключалась в следующем: 1. Были продемонстрированы только российские разработки и технологии 2. За три дня конференции был продемонстрирован полный комплекс создания картографических материалов (ортофотоплан, матрица высот, 3D-модель местности) 3. Первый день конференции – теоретическое ознакомление участников с привезёнными в Луанду российскими технологиями. 4. Во второй день была продемонстрирована не только работа (полёты) 4-х видов беспилотников (комплекс БЛА самолетного типа SuperCam-350F (для аэрофотосъемки), комплекс БЛА самолетного типа SuperCam-350 (для видео разведки), малый комплекс БЛА самолетного типа SuperCam-150F (для аэрофотосъемки), комплекс БЛА коптерного типа SuperCam-X6M2 (аэрофотосъемка), но и была выполнена аэрофотосъемка согласованного с ангольской стороной участка местности (более 100 кв.км). 5. За ночь материалы аэрофотосъемки были обработаны (российским ПО) и на третий (заключительный) день полученные материалы были продемонстрированы участникам конференции, а также была показана дальнейшая работа с этими материалами (так же в российском ПО).

Источник изображения: topwar.ru

От российской стороны в конференции участвовали представители: 1. МИИГАиК (обучение) 2. ООО ФИНКО (разработка и производство комплексов БЛА) 3. АО Ракурс (разработчик ПО фотограмметрической обработки материалов аэрофотосъемки) 4. АО КБ Панорама (разработчик Геоинформационной системы), 5. ООО Урало-Сибирская геоинформационная компания (разработчик стерефотограмметрического метода).

От ангольской стороны в конференции участвовали (120-130 человек): Начальник генерального штаба; Главкомы видов ВС РА; Начальники Главных управлений ГШ ВС РА; Начальники частей, учреждений и органов ГШ ВС РА; представитель «Дома безопасности» Президента РА; представитель «кабинета безопасности» Президента РА; Начальник Службы разведки и военной безопасности; Главный инспектор министерства национальной обороны; Командующие военных, военно-воздушных и военно-морских округов; Начальник инженерной службы; представитель командования Национальной полиции; руководство и специалисты Службы геодезии и военной картографии; слушатели Высшей военной школы; представители Министерства высшего научного и технологического образования, Министерства образования, Министерства окружающей среды, Министерства транспорта, министерства сельского хозяйства, Министерства управления территориями, Министерства внутренних дел, института географии и кадастра, Национального института статистики, Института гидрографии и навигационных знаков.

Цель конференции – продвижение российских технологий за рубеж.

Конференция проходила на португальском языке. Все презентации и раздаточные материалы были подготовлены на португальском. Первый и третий дни (теоретические) проходили в Высшей военной школе (ВВШ), второй день (полёты) проходил в бригаде сил специального назначения. Невероятно высокий уровень конференции получился благодаря активному участию Аппарата главного военного консультанта Министерства обороны РФ за рубежом в Республике Ангола.

НГШ ВС РА, подводя итоги, высоко оценил уровень представленных российских технологий и поручил подчиненным проработать вопросы их поставки заинтересованным учреждениям. Кроме того, он дал указания для оформления приглашения наших гражданских специалистов к участию в их ежегодных военных учениях (что бы ещё ближе познакомиться с ними в реальной обстановке). Также по итогам конференции НГШ ВС РА подготовил доклад президенту РА. В течение марта-апреля были изучены потребности некоторых учреждений и подготовлены коммерческие предложения на их поставку.

Но, как уже было отмечено, началась пандемия, и всё замерло…

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