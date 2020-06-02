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Военное обозрение

Американский журнал Wired: советских военных картографов не удалось превзойти никому

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Источник изображения: topwar.ru

После крушения Советского Союза в руки западных коллекционеров стали попадать военные карты, которые ранее никогда не существовали в открытом доступе, так как были засекречены. Оказалось, что они гораздо более точны и подробны, чем любые их аналоги из других стран.

Об этом пишет американский журнал Wired.

В годы холодной войны в Советском Союзе военные составляли карты городов и районов различных стран мира. На них были указаны такие подробности, каких невозможно было найти на местных картах. Например, по этим картам можно было узнать грузоподъемность мостов, ширину дорог, типы промышленных предприятий и многое другое.

Автор статьи, Грег Миллер, считает, что такие карты были бы бесценными, если планируешь вторжение. Но он думает, что их назначение гораздо шире, так как указывалась и информация, которая вряд ли могла бы пригодиться военным. Например, им вряд ли пригодилось расположение автобусных остановок в каком-нибудь техасском городишке.

Миллер предположил, что назначение этих карт выходит далеко за рамки военных интересов. Он считает, что они выполняли для советского руководства функцию чего-то среднего между Google-картами и Википедией, только на бумаге.

Точно не известно, сколько таких карт существовало, но, предположительно, счет идет на миллионы.

Неудивительно, что, когда СССР зашатался и его начали растаскивать по кускам, предприимчивые иностранцы начали скупать секретные карты за бесценок у отдельных, нечистых на руку, советских военнослужащих. Они смогли хорошо заработать на их перепродаже, сделав из этого настоящий бизнес. Именно тогда советские военные карты стали эталоном для картографов всего мира. Их не удалось превзойти никому.

Директор американской компании EastView Geospatial, специализирующейся на перепродаже секретных карт, сделанных в СССР, как-то отозвался о советской картографии следующим образом:

Картографическая культура для России — это как культура виноделия для Франции.

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Страны
Россия
США
Франция
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