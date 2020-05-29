Войти
bmpd.livejournal.com

Новые съемки судостроительного завода "Залив" в Керчи

518
0
0

Очередная размещенная 27 мая 2020 года интересная видеосъемка с мультикоптера территории ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи в Крыму (ранее аналогичные съемки размещались 29 апреля 2019 года, 4 января 2020 года и 18 февраля 2020 года). Хорошо видны строящиеся на предприятии для ВМФ России корабли и вспомогательные суда.

Построенная на территории ООО "Судостроительный завод "Залив" вертолетная площадка. Керчь, 27.05.2020 (с) кадр из видео Igor Korsakov (via vk.com/milinfolive )

На видео также можно наблюдать два пока что остающихся в сухом доке предприятия строящихся кабельных судна "Волга" (по ряду источников, переименовано в "Свияга") и "Вятка" проекта 15310 (заводские номера 301 и 302; строительство ведется очень низкими темпами ввиду затянувшегося решения вопроса об импортозамещении иностранного оборудования), строящийся на открытой стапельной площадке патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160 (заводской номер 164) и три строящихся на открытой стапельной площадке малых ракетных корабля "Циклон" и (предположительные названия) "Аскольд" и "Амур" проекта 22800 (заводские номера 801, 802 и 803).

Из любопытного стоит отметить ведущуюся на заводе подготовку к визиту Президента Российской Федерации Владимира Путина - на территории предприятия сделана вертолетная площадка сразу на три вертолета и положен новый асфальт. В.В Путин должен пожаловать на завод "Залив" для давно ожидаемой церемонии закладки двух универсальных десантных кораблей проекта 23900.

Строящиеся на ООО "Судостроительный завод "Залив" боевые корабли и вспомогательные суда для ВМФ России. Керчь, 27.05.2020 (с) кадр из видео Igor Korsakov (via vk.com/milinfolive )

Видео (с) Igor Korsakov :

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Залив СЗ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
22160
22570 Свияга
22800 МРК
Похожие новости
21.02.2020
Новая съемка судостроительного завода "Залив" в Керчи
08.01.2020
Съемка судостроительного завода "Залив" в Керчи
25.01.2019
Феодосийский завод "Море" судится с заводом "Пелла"
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.05 11:17
  • 5
Смерть и наследство КБ: как найти потерянную конструкторскую документацию?
  • 29.05 11:13
  • 14
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
  • 29.05 10:49
  • 10
Российский экономике нужно уходить от "нефтяной иглы", заявил Борисов
  • 29.05 10:09
  • 82
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 29.05 09:36
  • 3
Россия начала производство космического корабля «Арго»
  • 29.05 07:25
  • 24
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 29.05 04:53
  • 49
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 29.05 01:01
  • 6
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 28.05 23:27
  • 3
Американские читатели о новом российском бомбардировщике: все равно на выходе получится воздушный змей
  • 28.05 21:15
  • 6
План восстановления экономики РФ будет представлен на одобрение Путину 1 июня - вице-премьер Борисов
  • 28.05 19:47
  • 18
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 28.05 19:35
  • 3
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
  • 28.05 15:53
  • 5
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 28.05 13:21
  • 1
ПАК ДА станет легче, быстрее и малозаметнее
  • 28.05 00:16
  • 3
Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА