Новые съемки судостроительного завода "Залив" в Керчи

Очередная размещенная 27 мая 2020 года интересная видеосъемка с мультикоптера территории ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи в Крыму (ранее аналогичные съемки размещались 29 апреля 2019 года, 4 января 2020 года и 18 февраля 2020 года). Хорошо видны строящиеся на предприятии для ВМФ России корабли и вспомогательные суда.

Построенная на территории ООО "Судостроительный завод "Залив" вертолетная площадка. Керчь, 27.05.2020 (с) кадр из видео Igor Korsakov (via vk.com/milinfolive )

На видео также можно наблюдать два пока что остающихся в сухом доке предприятия строящихся кабельных судна "Волга" (по ряду источников, переименовано в "Свияга") и "Вятка" проекта 15310 (заводские номера 301 и 302; строительство ведется очень низкими темпами ввиду затянувшегося решения вопроса об импортозамещении иностранного оборудования), строящийся на открытой стапельной площадке патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160 (заводской номер 164) и три строящихся на открытой стапельной площадке малых ракетных корабля "Циклон" и (предположительные названия) "Аскольд" и "Амур" проекта 22800 (заводские номера 801, 802 и 803).

Из любопытного стоит отметить ведущуюся на заводе подготовку к визиту Президента Российской Федерации Владимира Путина - на территории предприятия сделана вертолетная площадка сразу на три вертолета и положен новый асфальт. В.В Путин должен пожаловать на завод "Залив" для давно ожидаемой церемонии закладки двух универсальных десантных кораблей проекта 23900.

Строящиеся на ООО "Судостроительный завод "Залив" боевые корабли и вспомогательные суда для ВМФ России. Керчь, 27.05.2020 (с) кадр из видео Igor Korsakov (via vk.com/milinfolive )

Видео (с) Igor Korsakov :