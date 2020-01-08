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bmpd.livejournal.com

Съемка судостроительного завода "Залив" в Керчи

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Размещенная 4 января 2020 года интересная видеосъемка с мультикоптера территории ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи в Крыму (ранее аналогичная съемка размещалась 29 апреля 2019 года). Хорошо видны строящиеся на предприятии для ВМФ России корабли и впомогательные суда.

Строящийся на открытой стапельной площадке ООО "Судостроительный завод "Залив" для ВМФ России малый ракетный корабль "Циклон" (заводской номер 801, заложен 26.07.2016) проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Керчь, 04.01.2020 (с) кадр из видео "Жителя города героя" (via vk.com/milinfolive )

В частности, виден находящийся в достройке на плаву у стенки предприятия патрульный корабль "Павел Державин" (заводской номер 163) проекта 22160, спущенный на воду еще 21 февраля 2019 года.

На видео также можно наблюдать два строящихся в сухом доке кабельных судна "Волга" (по ряду источников, переименовано в "Свияга") и "Вятка" проекта 15310 (заводские номера 301 и 302; строительство ведется очень низкими темпами ввиду решения вопроса об импортозамещении иностранного оборудования), строящийся на открытой стапельной площадке патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160 (заводской номер 164) и три строящихся на открытой стапельной площадке малых ракетных корабля "Циклон" и (предположительные названия) "Аскольд" и "Амур" проекта 22800 (заводские номера 801, 802 и 803).

Находящиеся в достройке у стенки ООО "Судостроительный завод "Залив" патрульный корабль "Павел Державин" (заводской номер 163) проекта 22160 и гражданское аварийно-спасательное судно "Спасатель Ильин" (заводской номер 113) проекта MPSV07. Керчь, 04.01.2020 (с) кадр из видео "Жителя города героя" (via vk.com/milinfolive )

Строящиеся на ООО "Судостроительный завод "Залив" боевые корабли и вспомогательные суда для ВМФ России. Керчь, 04.01.2020 (с) кадр из видео "Жителя города героя" (via vk.com/milinfolive )

Видео:

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Залив СЗ
Проекты
2020-й год
22160
22570 Свияга
22800 МРК
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