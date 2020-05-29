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Рогозин обозначил сроки существования МКС

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Международная космическая станция (МКС) будет работать на орбите ориентировочно до 2030 года. Такие сроки обозначил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«МКС — это семь, ну, может быть, еще десять лет существования. Все равно возникает усталость конструкции, усталость металла», — сказал он, отметив, что Россия уже начала работы по строительству новой орбитальной станции.

По словам Рогозина, в резерве уже есть два модуля. Один из них — узловой, другой — энергетический, который обеспечит новую станцию питанием. «Мы к ней планируем нарастить еще несколько модулей», — сказал он.

Кроме того, новая станция станет штабом для всей орбитальной группировки страны, рассказал Рогозин. «То есть сама станция сможет обеспечить наблюдение и иные важные функции», — пояснил он.

25 мая Рогозин сообщил, что пока неясно, будет ли новая станция международной или национальной. Однако он заявил о необходимости создания новой станции, поскольку МКС будут использовать еще 7-10 лет.

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Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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