Войти
Lenta.ru

Рогозин захотел создать новую космическую станцию

445
0
0
Источник изображения: Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин захотел создать новую орбитальную космическую станцию. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Пока неясно, какой она будет, международной или национальной — это вопрос, который решат в ближайшее время. Но техническая подготовка должна начаться уже сейчас», — сказал он.

По его оценкам, МКС будут использовать еще 7-10 лет, поэтому Россия «должна приступить к созданию нового проекта». Он подчеркнул, что это задача РКК «Энергия».

Ранее Рогозин рассказал о «наследнике» «Бурана». Он указал, что к этой «очень перспективной теме» уже приступил ЦНИИМаш, но сроки неизвестны: «То, что было создано нашими великими предками, опередило свое время».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
26.05.2020
Рогозин заявил, что РФ должна немедленно начать работу по созданию орбитальной станции
03.10.2018
Рогозин подтвердил, что РКК "Энергия" исключила версию повреждения "Союза" из-за брака
30.04.2014
Невзятая высота
23.07.2013
Улет нормальный
18.07.2013
Сгорел без работы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:49
  • 4
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 16:03
  • 13
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ