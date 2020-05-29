Смогут ли обнаруженные в Ливии МиГ-29 на равных биться с F-16 ВВС Турции

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До недавнего времени основу истребительной авиации ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) составляли давно уже устаревшие истребители МиГ-21 и МиГ-23. Какие - то из этих машин были переданы Египтом, другие достались в наследство от прежней армии режима Каддафи.

Разумеется, такая техника уже не могла адекватно реагировать на турецкие ударные беспилотники Байрактар ТБ2 и Anka S, которые устроили настоящий террор на транспортных магистралях страны.

МиГ-21 и МиГ-23 имеют РЛС, вряд ли способные эффективно обнаружить такие цели, как БПЛА, да и их вооружение класса "воздух-воздух" вряд ли у них сейчас работоспособно. Конечно, из имеющихся на их борту пушек вполне можно расстреливать летящие турецкие дроны, но их ведь надо "увидеть" и выйти на соответствующую дистанцию.

Как раз с такими задачами успешно справляются "двадцать девятые". Их появление существенно усложнить жизнь турецким беспилотникам. Возможно, количество вылетов таких аппаратов резко сократиться уже в ближайшие дни.

Но, что будет если Анкара направит в небо Ливии свои F-16? Такие самолеты проводили учения у берегов этой страны. Кроме истребителей в них участвовали также летающие танкеры KC-135R и самолеты самолет раннего предупреждения и контроля Boeing 737AEW&C.

Из-за того, что пригодные для базирования турецкой боевой авиации аэродромы на территории Ливии пока находятся в досягаемости артиллерии Хафтара и F-16 придется лететь со своих авиабаз постоянного базирования. При этом придется совершать дозаправки в воздухе. Это конечно дает определенные ограничения. В тоже время командование ВВС Турции без труда сможет создать численное превосходство над авиацией ЛНА. В этом то как и заключается основная угроза относительно небольшой группе МиГ-29.

Непонятен статус и самолетов - невидимок F-35 Lightning II. Они были переданы из США два года тому назад. Да, четыре штуки, это не много. Но для операций в Ливии вполне достаточно. Но, не исключено, что турки захотят их проверить в реальной боевой обстановке.

Антон Осипенко