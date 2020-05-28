В Беларуси ведутся работы по глубокой модернизации боевых машин 9А33БМ2 и 9А33БМ3 из состава ЗРК "Оса" до уровня 9А33-2Б

ЦАМТО, 27 мая. В ходе посещения опытно-испытательного участка одного из предприятий, входящих в систему Госкомвоенпрома, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 22 мая ознакомился с перспективными образцами ракетного вооружения.

Как отмечается в пресс-релизе Госкомвоенпрома РБ, в Беларуси работы ведутся по созданию широкого спектра отечественных конкурентоспособных инновационных образцов, а также модернизации уже имеющегося вооружения.

В частности, глава государства ознакомился с вариантом глубокой модернизации боевой машины 9А33-2Б из состава ЗРК "Оса" (ОАО "2566 ЗРРЭВ") и возможностями предприятия по проведению ремонта приборных отсеков зенитной управляемой ракеты 9М33М2(3).

В настоящее время ОАО "2566 ЗРРЭВ" выполняет глубокую модернизацию боевых машин 9А33БМ2 и 9А33БМ3 из состава зенитно-ракетного комплекса "Оса" до уровня 9А33-2Б.

Слабой стороной базового комплекса, принятого на вооружение еще в начале 70-ых годах 20 века, является снижение боевых возможностей в условиях применения противником современных средств радиоэлектронной борьбы, а технически устаревшая элементная база уже не обеспечивает необходимой надежности.

Разработка данной модификации боевой машины ЗРК "Оса" на предприятии началась еще в 2017 году. В ходе работ была проведена модернизация станций обнаружения и сопровождения целей, телевизионно-оптического визира, а штатный счетно-решающий прибор был заменен на современный специализированный вычислитель. Кроме того, в состав боевой машины введено автоматизированное рабочее место командира.

При испытаниях с применением авиации модернизированная боевая машина обеспечивала обнаружение истребителя типа МиГ-29 на дальности около 42 км и его устойчивое автоматическое сопровождение на дальности около 28 км; а вертолета Ми-8 – постановщика активных помех, барражирующего на высоте до 200 м, на дальности 27 км и его устойчивое автоматическое сопровождение на дальности 25 км.

Модернизация станции сопровождения целей позволила улучшить возможности боевой машины по автоматическому сопровождению малоразмерных целей. Так, в ходе испытаний боевая машина обеспечила обнаружение беспилотного летательного аппарата типа "Беркут" на дальности 13,8 км, а его устойчивое автоматическое сопровождение на дальности до 13 км.

Начиная с 2017 года, специалистами предприятия начаты работы по переводу боевой машины ЗРК "Оса" на новую колесную базу. В связи с тем, что Брянским автомобильным заводом было остановлено производство колесных шасси типа 5937 ЗРК "Оса", а также запасных частей для него, эксплуатация оставшихся на вооружении боевых машин на сегодняшний период становится проблемным вопросом. Для решения этой задачи специалисты предприятия предлагают коренным образом изменить общую конструктивную концепцию боевой машины, применив в качестве базового шасси серийно выпускаемое Минским автомобильным заводом шасси семейства МАЗ-6317. При этом необходимость коренного изменения компоновки аппаратуры отсека операторов повлекла за собой уменьшение общего объема оборудования. Так, дополнительно на современную элементную базу были переведены главные усилители приемных устройств, система измерения дальности станций сопровождения цели и визирования ракет, система выделения сигналов ошибок.

Модификация боевой машины ЗРК "Оса" имеет большой потенциал для дальнейших модернизаций, в том числе, связанных с применением зенитных управляемых ракет перспективных разработок.

Сравнительные характеристики боевых машин 9А33БМ3 и 9А33-2Б:

Марка шасси: БАЗ-5937 / МАЗ-6317

Расход топлива, л/100 км: 62 / 46

Запас хода при двухчасовой работе газотурбинного агрегата, км: 250 / 330

Максимальная дальность обнаружения, км: 45 / 52,5

Ошибка определения дальности цели, м: 120 / 35

Ошибка определения азимута цели, град: 0,9 / 0,15

Максимальная дальность поражения воздушных объектов, км: 10,3 / 10,3

Максимальная высота поражения воздушных объектов, км: 5 / 5

Количество ЗУР: 6 / 6

Максимальная скорость поражаемых воздушных объектов, навстречу/вдогон, м/с: 500/300 / 500/300

Возможность автоматического сопровождения целей оптическим каналом: нет / есть

Документирование боевой работы: нет / есть

Наличие встроенного тренажера: нет / есть

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.