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Россия начала производство космического корабля «Арго»

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

«Многоразовые транспортные космические системы» начали изготовливать корпуса прототипа космического корабля «Арго», сообщил РИА Новости председатель совета директоров российской компании Сергей Сопов.

«Подписан контракт на изготовление композитного корпуса для прототипа корабля. Сейчас идет работа совместно со специалистами предприятия-производителя над проектированием и изготовлением комплекта оснастки для непосредственного создания корпуса», — сказал топ-менеджер.

Сопов отметил, что композитный корпус прототипа «Арго» решено заказывать в Германии, поскольку в России отсутствуют соответствующие технологии. Впоследствии серийное производство композитного корпуса планируется организовать в России.

«Таким образом, прототип корпуса может быть поставлен под монтаж оборудования и начало наземных испытаний в первом полугодии 2021 года», — сказал Сопов.

В сентябре 2019 года принадлежащее Григорию Березкину издание РБК сообщило, что «Роскосмос» намерен разработать многоразовый грузовой космический корабль «Арго», который станет аналогом аппарата Dragon американской компании SpaceX.

Многоразовый грузовой космический корабль «Арго» должен доставлять до двух тонн груза на Международную космическую станцию и до тонны груза обратно. Летательный аппарат должен на 58 процентов состоять из композитных материалов. Первый испытательный пуск «Арго» запланирован на 2024 год.

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