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01.10.2019
Lenta.ru

В России создадут аналог космического корабля Илона Маска

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Источник изображения: Фото: Эмин Джафаров / "Коммерсантъ"

"Роскосмос" заявил о намерении разработать многоразовый грузовой космический корабль "Арго", который станет аналогом аппарата Dragon американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

"Арго" будет предназначен для снабжения обитаемых орбитальных станций. Он сможет доставлять на орбиту груз массой до двух тонн, и одну тонну — возвращать на Землю. Корабль, который планируется создать совместно с частной компанией МТКС, будет снабжен посадочными двигателями, которые включаются на высоте 250 метров, а также системой амортизации. По словам представителей МТКС, "Арго" будет готов к 2024 году. Разработка позволит существенно снизить стоимость доставки грузов на орбиту.

Новый корабль сможет находиться в составе орбитальной станции 300 дней. Кроме того, "Арго" способен на автономный полет до 30 дней для проведения исследований и экспериментов.

Стоимость одного запуска оценивается в 10 миллионов долларов, что дешевле полета Dragon (40 миллионов долларов). По техническим характеристикам "Арго" не превосходит аналог от SpaceX, но имеет преимущества перед беспилотным грузовым кораблем Прогресс-МС, которому он должен составить конкуренцию на внутреннем рынке.

29 сентября SpaceX представила прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Планируется, что аппарат под названием Starship совершит свой первый полет в ближайшие два месяца.

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