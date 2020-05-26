Большой десантный корабль «Пётр Моргунов» возобновил заводские ходовые испытания

Как сообщило АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), большой десантный корабль (БДК) "Пётр Моргунов" проекта 11711, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК), 23 мая 2020 года вернулся в Балтийское море на финальную стадию заводских ходовых испытаний. Их финальная стадия должна продлиться до начала июня.

Большой десантный корабль "Пётр Моргунов" проекта 11711, построенный для ВМФ России на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация"), выводится на на финальную стадию заводских ходовых испытаний, 23.05.2020 (с) АО "Объединённая судостроительная корпорация"

"Во время прохождения испытаний часть комплектующих гидравлической системы корабля вышла из строя. Сейчас все неисправности устранены, и десантник находится в море", - отмечает руководитель проекта 11711 Андрей Парфёнов.

На заключительном этапе заводских ходовых испытаний корабль выполняет артиллерийские стрельбы. Планируется, что в начале июня "Пётр Моргунов" перейдёт к государственным испытаниям, а по их завершении будет передан заказчику.

БДК "Пётр Моргунов" - первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны РФ в сентябре 2014 года, закладка корабля состоялась в июне 2015 года, спуск на воду - в мае 2018 года. Заводские ходовые испытания корабля начались 13 декабря 2019 года.

Головной БДК проекта 11711 "Иван Грен" передан в состав ВМФ России в июне 2018 года. С апреля 2019 года ПСЗ "Янтарь" ведёт строительство двух БДК модернизированного проекта 11711 - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

Со стороны bmpd напомним, что в конце марта появились сообщения о том, что второй построенный БДК проекта 11711 "Пётр Моргунов" с шестого выхода в море, начавшегося 17 марта, из-за технических проблем прервал заводские ходовые испытания и вернулся на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для выполнения доводочных работ. Данные рабюоты растянулись почти на два месяца. "Пётр Моргунов" (заводской номер 0302) начал ЗХИ 13 декабря 2019 года после многократных переносов.