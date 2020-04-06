Проблемы на испытаниях большого десантного корабля «Пётр Моргунов»

Как сообщило 30 марта 2020 года информационное агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник, второй большой десантный корабль проекта 11711 "Пётр Моргунов" прервал заводские ходовые испытания и вернулся на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для выполнения доводочных работ.

Большой десантный корабль (БДК) "Пётр Моргунов" проекта 11711, построенный для ВМФ России на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация"), на заводских ходовых испытаниях, 2020 год (с) АО "Объединённая судостроительная корпорация"

По словам собеседника агентства, уже в понедельник 30 марта "Петр Моргунов" должен был совершить переход из Балтийска на "Янтарь".

"Петр Моргунов" - второй большой десантный корабль проекта 11711, его заложили на "Янтаре" в июне 2015 года и спустили на воду 25 мая 2018 года.

Как сообщается в связи с этим веб-ресурс Mil.Press FlotProm , в начале апреля 2019 года корреспонденту Mil.Press FlotProm сообщили в пресс-службе "Янтаря", что "Петр Моргунов" до конца месяца завершит заводские ходовые испытания и приступит к государственным. Однако в мае ЗХИ планировали уже на июнь. В ходе Международного военно-морского салона-2019 в Петербурге гендиректор завода "Янтарь" Эдуард Ефимов заявил, что БДК выйдет на испытания до конца августа. Потом ЗХИ перенесли на сентябрь. В итоге ЗХИ стартовали в середине декабря.

Во второй половине марта 2020 года стало известно о возобновлении заводских ходовых испытаний корабля. Сообщалось о выполнении программы ЗХИ более чем на 50%. Представители верфи утверждали, что БДК передадут заказчику до конца мая.

Напомним, что головной корабль проекта 11711 "Иван Грен" после почти 14 лет строительства ввели в строй 20 июня 2018 года.

В свою очередь, АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) в пресс-релизе от 31 марта 2020 года заявило, что 30 марта большой десантный корабль проекта 11711 "Пётр Моргунов" вернулся на акваторию Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" (входит в ОСК) после очередного выхода в море в рамках выполнения программы заводских ходовых испытаний.

Шестой выход в море начался 17 марта 2020 г. с высадки техники на необорудованный берег. Остальные дни выхода были посвящены испытанию артиллерийского комплекса. Стрельбы прошли успешно. Теперь корабль пробудет примерно один месяц на заводе "Янтарь" для завершения ряда швартовных удостоверений, после чего снова выйдет в море.

Программа морских испытаний "Петра Моргунова" проведена в объеме, превышающем 50%.

С заказчиком корабля согласован уточненный график испытаний и передачи его флоту. В соответствии с ним, заводские ходовые испытания БДК "Петр Моргунов" планируется завершить в середине апреля [что противоречит абзацу выше - bmpd], после чего начать государственные испытания и сдать корабль заказчику до конца мая этого года.