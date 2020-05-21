Niezależna (Польша): американское ядерное оружие в Польше? Лавров отвечает Мосбахер и… пугает процедурами

Комментируя заявление посла США в Польше о возможности перевода ядерного оружия из Германии в Польшу, Сергей Лавров отметил, что такой шаг нарушит Основополагающий акт Россия — НАТО, и выразил сомнения в реальности такой перспективы. польские читатели, наоборот, выступают за появление в Польше ядерного оружия.

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление посла США в Польше Джоржетт Мосбахер (Georgette Mosbacher), которая заявила о возможности перевода американского ядерного оружия из Германии на польскую территорию.

"Что касается вопроса о возможности переноса этого ядерного оружия из Германии в Польшу, то это будет прямым нарушением основополагающего акта Россия - НАТО, в котором НАТО обязалась не размещать ни в тот момент, ни в будущем ядерное оружие на территории новых членов, - отметил причастный к нарушению международного права министр. - Я сомневаюсь, что эти процедуры будут запущены в практическом плане", - добавил он.

15 мая Мосбахер написала в Твиттере: "Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал и ослабить Альянс, то, может быть, находящаяся на его восточном фланге Польша, которая выполняет свои обязательства и осознает риски, могла бы принять этот потенциал у себя".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова американского посла, указала, что выступления такого рода "обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО". "Надеемся, что в Вашингтоне и Варшаве осознают опасный характер подобных заявлений", - заключила она.

В мае в Германии развернулась дискуссия на тему участия этой страны в натовской программе совместного использования ядерного оружия. В начале месяца председатель фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) высказался за вывод американских ядерных вооружений и выход ФРГ из программы, которая предусматривает, что американские бомбы будут доставлять самолеты других стран-членов Альянса.

Комментарии читателей

Krzysztof1

Российские ракеты нацелены на польские города. Я что-то не слышал, чтобы Россия спрашивала у Польши на это разрешения. Напротив, она специально неоднократно придавала этот факт огласке в СМИ, чтобы напугать поляков. Так что, если США хотят разместить на нашей территории ядерное оружие, решение будет принимать Варшава, а не Москва. Так или иначе статус Польши повысится. Я "за".

Anonim

США и Польша не нарушают обязательств, но из-за нарастающей агрессии в отношении Грузии и Украины, проблем Скандинавии и стран Балтии американцам приходится заниматься усовершенствованием своего арсенала и защитой друзей. Проблему также представляют модернизирующая ядерное оружие Северная Корея и Китай. Американцы вынуждены защищать своих союзников и свои интересы. Если бы в Ожише не находились американские военные, там бы стояли российские танки. Посол США защищает свободную Польшу, которая оказалась беззащитной после подписания пакта Молотова - Риббентропа. Польша - страна, которая любит свободу, она должна иметь ядерные боеголовки, чтобы сдерживать Россию и обеспечить стабильность в Центральной Европе. Мы, поляки, благодарим госпожу посла за то, что она остается нашим другом.

castllnas

Однажды СССР пытался разместить ядерное оружие у границы с США. Эффект: блокада Кубы и международный кризис. Сейчас тем же самым занимаются американцы, и что мы видим? Никто ни на что не обращает внимания…

Jacek

Лавров прекрасно знает, что шаг США с размещением ядерного оружия в Польше ограничит мечты России об экспансии на Запад, если вообще не положит им конец.

Sagitarius

Нужно спуститься с небес на землю. Если на территории Польши снова появится ядерное оружие, то только на таких условиях, как раньше, то есть оно будет находиться исключительно в распоряжении США (так как когда-то - СССР). Немецкая армия не имеет доступа к находящимся на территории Германии бомбам, поэтому Берлин старается избавиться от бесполезного американского арсенала и получить реальный доступ к ядерному оружию при посредничестве Франции. О сотрудничестве между двумя странами в этой сфере говорится уже довольно давно. Остается только надеяться на здравомыслие французов, то есть на четкое "нет" их генералов, адресованное безответственным политикам вроде французского президента.

Bez resortowych rodziców

А сколько раз Россия нарушала разные договоры? Разве она интересовалась нашим мнением, превращая Калининградскую область в одну большую военную базу? Разве мы отрабатываем на учениях нанесение ядерного удара по Москве? Пусть понервничают, скоро им будет нечего есть…

Gość

Польша должна иметь собственный ядерный арсенал, чтобы никому уже не пришло в голову на нее нападать. Наша страна должна быть сильной в экономическом и военном плане, ни на кого никогда нельзя полагаться.