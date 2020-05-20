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НАТО у границ: как Россия воплотила в жизнь свой самый страшный сон (Главред, Украина)

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Ядерная бомба B61
Ядерная бомба B61.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, United States Department of Defense

Рано или поздно ядерное оружие США будет размещено на территории Польши, и РФ ничего не сможет с этим поделать, утверждает эксперт «Главреда». Также он рассуждает на тему, выгодно ли Украине размещение американского ядерного оружия на территории Польши.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов. И хотя поляки пока не делают официальных заявлений на этот счет, несложно предположить, что этот сценарий весьма вероятен.

Рано или поздно так и случится, причем Польша согласится на это с большим удовольствием. Варшава уже выделяет 2,5 миллиарда долларов на строительство военной базы США на своей территории. Военной базы - даже не НАТО, а именно США! Плюс сегодня Польша принимает свыше 30 тысяч военнослужащих стран-членов НАТО, в том числе и американских. А, кроме того, на территории Польши уже размещена система ПРО.

И Россия никак не может повлиять на ход этих событий. Не в ее силах не допустить развития событий по такому сценарию. Если принципиальное решение о размещении американского ядерного оружия в Польше будет принято, то Россию просто поставят перед фактом.

Если оценивать идею о размещении ядерного оружия США в Польше глобально, в стратегическом масштабе, то можно сделать вывод: Соединенные Штаты создают барьер - то самое Восточное НАТО. Это целиком ложится в канву разговоров о создании Балтийско-черноморского союза.

Если данные намерения будут реализованы, то это будет использовано Штатами в двух аспектах.

Первый - США предложат Западной Европе систему безопасности, при которой американское присутствие на территории стран Западной Европы будет минимальным. А основное присутствие Альянса и защита от военной угрозы со стороны России будут сосредоточены в Восточной Европе: в странах Балтии, Польше, Украине и, возможно, в Румынии и Болгарии.

Второй - договорившись с выше перечисленными странами и создав Балтийско-черноморский союз, США сядут на таможенный контроль и будут собирать пошлины за движение грузов из Европы в Азию и из Азии в Европу. Штаты будут полностью контролировать этот процесс. Посмотрите, к примеру: "Северный поток - 2" похоронили, "Турецкий поток" - тоже, и теперь Польша отказалась осуществлять транзит российского газа по трубе, которая идет с Ямала в Европу через Белоруссию. Получается, остается только украинская труба. А кто контролирует ГТС Украины? Наблюдательный совет, в котором широким фронтом представлены США!

Так что со временем в Польше действительно будет размещено ядерное оружие США. Причем это станет заслугой самой России. По сути, Москва собственными руками воплотила в жизнь свой самый страшный сон: НАТО будет стоять на границе России.

Тем не менее, все это никак не повлияет ни на поведение, ни на политику России. Наоборот, она станет себя вести более агрессивно и нервно. В высказывания она точно не будет себя сдерживать. Москва будет истерить, кричать и махать руками, вопя о том, что ядерное оружие в Польше - это недопустимо.

Но дело в том, что России сегодня нечем ответить, нечего противопоставить. Допустим, знаменитые "Тополя-М", которыми Путин десять лет пугал весь мир - все уже знают их тактико-технические характеристики, и система ПРО в состоянии их перехватывать. Или, например, новое гиперзвуковое вооружение "Кинжал", которым Россия пытается пугать - если оно и существует, то пока что в единичных экземплярах, то есть в виде опытных образцов. А остальное - это просто мультики, которые Путин показывал Федеральному собранию. Все это прекрасно знают - разведки же работают, даром хлеб не едят.

К тому же, бо́льшая часть стран Западной Европы включила в свою военную доктрину Россию как главный источник либо террористической, либо военной угрозы. Например, в Германии в военной доктрине говорится, что РФ - это главный источник террористической угрозы.

Кроме того, когда все дружно обсуждают коронавирус, а военная тема ушла на второй план, мало кто обратил внимание на то, что США на прошлой неделе закончили масштабные учения в Балтийском море по минированию и разминированию морских территорий. Это значит, что Штаты отрабатывают вариант и блокировки российского флота, находящегося в Балтике, на Ладоге, и разблокировки, если Россия заминирует проходы. Фактически сейчас у России из Балтики выхода нет - там все уже контролируется НАТО.

Что будет значить для Украины размещение ядерного оружия США на территории Польши? Это будет зависеть от нее самой.

Если Украина будет и дальше прятать голову в песок, ничего не делая, то такое развитие событие не пойдет ей на пользе. Более того, это еще больше усугубит ее положение, потому что РФ постарается максимально приблизиться к Польше. Соответственно, битва за Украину разгорится с новой силой. То есть, если Украина будет придерживаться той же политической позиции, что и сегодня, то есть продолжит "молчание ягнят", то ее политическое поглощение развернется с новой силой. Тогда Россия нас будет еще больше терроризировать. Это может выразиться и в увеличении обстрелов на фронте, чтобы нанести Украине еще больше потерь и быстрее склонить президента Зеленского согласиться с тем, что происходящее в Донбассе - гражданский конфликт, и надо садиться за стол переговоров с представителями "ЛДНР".

Если же Украина даст свою четкую политическую оценку тому, что происходит на востоке Украины и назовет вторую сторону конфликта - не мифических боевиков, а Россию, тогда у нас есть шанс примкнуть к Балтийско-черноморскому союзу и рассчитывать на его военно-техническую помощь.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса


Олег Жданов

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3 комментария
№1
20.05.2020 02:12
Цитата, q
Но дело в том, что России сегодня нечем ответить, нечего противопоставить. Допустим, знаменитые "Тополя-М", которыми Путин десять лет пугал весь мир - все уже знают их тактико-технические характеристики, и система ПРО в состоянии их перехватывать. Или, например, новое гиперзвуковое вооружение "Кинжал", которым Россия пытается пугать - если оно и существует, то пока что в единичных экземплярах, то есть в виде опытных образцов. А остальное - это просто мультики, которые Путин показывал Федеральному собранию. Все это прекрасно знают - разведки же работают, даром хлеб не едят.
  
Олег Жданов,какой же ты военный эксперт и полковник,ты обыкновенный балабол
0
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№2
20.05.2020 06:24
Цитата, ID: 19707 сообщ. №1
Олег Жданов,какой же ты военный эксперт и полковник,ты обыкновенный балабол

Да нет, это не балабольство. Это "информационная работа" в направлении окончательного перехода Украины в клиенты (назову это так) США.
Просто в/на Украине решение - под кого (США или "Германию") лечь - еще не принято. Поэтому "эксперты по вызову" и стараются.
Ему НЕОБХОДИМО "обосновать" желательность вступления Украины в "Балтийско-черноморский союз". С "военной точки зрения". Не как вывод из "экспертизы", что это имеет смысл сделать, а как подгонку "экспертизы" под то, что ЗАКАЗАНО.

Кстати, сделано это настолько коряво и глупо, что больше похоже на скрытое предупредление. :) Впрочем, скотообразному мужичью этого не понять - даже если это и так.

Почти наварняка, что "полковник запаса" все понимает. Но не хочет оставаться без гонораров за такие статьи, которых легко можно написать десяток-другой за день. :) В принципе, его понять легко - не он, так кто-то другой будет писать такую дурную туфту. Зачем отказываться от легких "грошей", если разница ТОЛЬКО в том, кто их получит? :)
0
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№3
20.05.2020 06:55
https://glavred.info/ukraine/yadernoe-oruzhie-ssha-v-polshe-ekspert-ozvuchil-dva-scenariya-dlya-ukrainy-novosti-ukrainy-10173383.html

...
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов спрогнозировал, чем может обернуться для Украины возможное размещение ядерного оружия США на территории Польши.

По его словам, все будет зависеть от позиции Киева. В частности,  если Украина будет и дальше прятать голову в песок, то такое развитие событий не пойдет ей на пользу, а, наоборот, еще больше усугубит положение, потому что РФ постарается максимально приблизиться к Польше. Соответственно, битва за Украину разгорится с новой силой.  

"То есть, если Украина будет придерживаться той же политической позиции, что и сегодня, то есть продолжит "молчание ягнят", то ее политическое поглощение развернется с новой силой. Тогда Россия нас будет еще больше терроризировать. Это может выразиться и в увеличении обстрелов на фронте, чтобы нанести Украине еще больше потерь и быстрее склонить президента Зеленского согласиться с тем, что происходящее на Донбассе – гражданский конфликт, и надо садиться за стол переговоров с представителями "ЛДНР", - сказал Жданов в комментарии Главреду.

В то же время если  официальный Киев даст четкую политическую оценку тому, что происходит на востоке Украины и назовет вторую сторону конфликта – Россию, тогда у Украины есть шанс примкнуть к Балтийско-черноморскому союзу и рассчитывать на его военно-техническую помощь.

Напомним, ранее посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер допустила размещение в Польше американского ядерного оружия.

"Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, возможно, Польша, которая четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить соответствующие силы и средства у себя", - написала посол в Twitter 15 мая.
------------------

"Спонсор" (США) и славянские kurw'ы нашли друг друга. :) Причем "100 долларов" :) СЕЙЧАС для оных kurw перевешивает риск потери гениталий "потом".

"... И ты будешь волков на Земле плодить,
и учить их вилять хвостом,
А то, что придется потом платить -
так это, пойми, ПОТОМ."
:)

Да, насчет "размещения (по сути, тактического) ядерного оружия в Польше". С точки зрения  сегодняшних правил НАТО, совершенно безразлично, где оно, это оружие (по факту, свободнопадающие бомбы B61)  будет находиться. Решение о его, ядерного оружия, применении принимает НЕ ВОЕННОЕ КОМАНДОВАНИЕ НАТО (или там "команлование национальных армий"), а руководство политическое - Группа ядерного  планирования. США не настолько глупы, чтобы доверить свою судьбу полоумным спесивым безмозглым продажным придуркам с манией величия. :)

Если же НАТО превратиться в "Восточно-европейское НАТО" - то правила там будут, конечно, другие. Но "Восточно-европейское НАТО" - т.е. Польша, Украина, Молдова, Прибалтика и пр. - это не "старая Европа", и если этот свирепая блядская орда выйдет за границы  дозволенного, ее просто сотрут с лица Земли без особых колебаний. С двух сторон - и с "европейской", и с "российской". Ставки БОЛЕЕ ЧЕМ СЕРЬЕЗНЫЕ. Не до сантиментов о потере рецепта прибалтийского супа "тухлинотт".

Впрочем, все говорит за то, что украинцы это понимают,  и "динамят" Спонсора. Посмотрим, как себя проявят поляки с прибалтами. Спесь-спесью, фанаберия-фанаберией, но инстинкт самосохранения полностью отбить у бар и зверомужичья  трудно. :)
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