Войти
Военное обозрение

«Элиты США уже не скрывают враждебности к Китаю»: в КНР обсудят новые параметры военного бюджета

900
0
0

Источник изображения: Минобороны Китая/Zhang Feng, Sina.com

В Китае собирается совет по национальной безопасности и обороны, который собирается обсудить вопросы расходов на военную сферу. На сегодняшний день Китай находится по объёмам военного бюджета на втором месте (после США) в мире. В 2019 году военный бюджет КНР составлял (в пересчёте на американскую валюту) около 177 млрд долларов. При этом он был увеличен примерно на 7,5%. А в 2017 и 2018 годах рост бюджета военных ведомств составлял 7 и 8,1 процент соответственно.

Теперь в Пекине говорят о том, что нужно в некотором роде пересмотреть параметры расходов на «оборонку». Причиной такого пересмотра стали экономические проблемы, связанные с пандемией и карантинными мерами.

В министерстве обороны Китая отмечают, что военные расходы должны продолжить расти. Однако при этом рост будет скорректирован в сторону сокращения его темпов. Основной задачей казначейства и силовых ведомств тем не менее является согласование военного бюджета на уровне, который бы соответствовал 2% ВВП страны.

При этом в Китае есть политики, которые считают, что о росте военного бюджета в этом году говорить уже не стоит. При этом отсылка идёт к основополагающему принципу, который на протяжении последних лет действует в Китае: синхронизация роста расходов военного бюджета страны с ростом экономики. Другими словами, военный бюджет будут скорректирован так, как это будет соответствовать корректировке всей экономической системы Китая.

Схема роста военных расходов Китая с 2010 года (в миллиардах юаней):

Источник изображения: Минобороны Китая/Zhang Feng, Sina.com

По этому графику видно, что военный бюджет КНР с 2010 года увеличился более чем двукратно.

В издании Sina объясняют ситуацию с таким существенным ростом:

Правящие элиты Соединенных Штатов уже не скрывают своей враждебности по отношению к Китаю. Они стали беспрецедентно безумными. Китаю все последние годы было необходимо наращивать свою военную мощь, чтобы сдерживать США.

При этом в Китае отмечают, что сейчас объёмы военного бюджета составляют около 1,2% ВВП КНР, что ниже показателей в США, а также ниже требуемых Вашингтоном показателей для своих "союзников" по НАТО (значение для стран альянса - 2%). Таким образом, Китай собирается продолжать увеличивать свои военные расходы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
NATO
Похожие новости
21.01.2020
Новый шпионский инструмент НАТО: может на 200 километров заглянуть в Россию (VG, Норвегия)
02.10.2017
Эксперт рассказал, когда будет реализован контракт на поставку С-400 Турции
15.09.2017
Смогут ли российские и китайские субмарины потопить американский флот в случае войны? (The National Interest, США)
11.03.2014
Стратегическая стабильность – заблуждения и перспективы
19.04.2012
SIPRI: Китай и Россия вооружаются, Запад экономит
14.09.2009
"Сухой" закон
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.05 22:49
  • 2
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 20.05 22:28
  • 34
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 20.05 22:18
  • 11
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 20.05 21:55
  • 71
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 20.05 21:31
  • 2
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 20.05 21:22
  • 52
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 20.05 20:54
  • 2
Дешёвая бронесталь (реально).
  • 20.05 20:34
  • 5
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 20.05 17:47
  • 1
Сбить невидимку
  • 20.05 17:17
  • 76
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 20.05 16:46
  • 1
Время оборотней
  • 20.05 14:36
  • 16
Созидание вместо спекуляций
  • 20.05 10:17
  • 2
Носки как залог будущей победы
  • 20.05 09:22
  • 11
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 20.05 09:12
  • 5
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны