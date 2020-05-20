«Элиты США уже не скрывают враждебности к Китаю»: в КНР обсудят новые параметры военного бюджета

Источник изображения: Минобороны Китая/Zhang Feng, Sina.com

В Китае собирается совет по национальной безопасности и обороны, который собирается обсудить вопросы расходов на военную сферу. На сегодняшний день Китай находится по объёмам военного бюджета на втором месте (после США) в мире. В 2019 году военный бюджет КНР составлял (в пересчёте на американскую валюту) около 177 млрд долларов. При этом он был увеличен примерно на 7,5%. А в 2017 и 2018 годах рост бюджета военных ведомств составлял 7 и 8,1 процент соответственно.

Теперь в Пекине говорят о том, что нужно в некотором роде пересмотреть параметры расходов на «оборонку». Причиной такого пересмотра стали экономические проблемы, связанные с пандемией и карантинными мерами.

В министерстве обороны Китая отмечают, что военные расходы должны продолжить расти. Однако при этом рост будет скорректирован в сторону сокращения его темпов. Основной задачей казначейства и силовых ведомств тем не менее является согласование военного бюджета на уровне, который бы соответствовал 2% ВВП страны.

При этом в Китае есть политики, которые считают, что о росте военного бюджета в этом году говорить уже не стоит. При этом отсылка идёт к основополагающему принципу, который на протяжении последних лет действует в Китае: синхронизация роста расходов военного бюджета страны с ростом экономики. Другими словами, военный бюджет будут скорректирован так, как это будет соответствовать корректировке всей экономической системы Китая.

Схема роста военных расходов Китая с 2010 года (в миллиардах юаней):

Источник изображения: Минобороны Китая/Zhang Feng, Sina.com

По этому графику видно, что военный бюджет КНР с 2010 года увеличился более чем двукратно.

В издании Sina объясняют ситуацию с таким существенным ростом:

Правящие элиты Соединенных Штатов уже не скрывают своей враждебности по отношению к Китаю. Они стали беспрецедентно безумными. Китаю все последние годы было необходимо наращивать свою военную мощь, чтобы сдерживать США.

При этом в Китае отмечают, что сейчас объёмы военного бюджета составляют около 1,2% ВВП КНР, что ниже показателей в США, а также ниже требуемых Вашингтоном показателей для своих "союзников" по НАТО (значение для стран альянса - 2%). Таким образом, Китай собирается продолжать увеличивать свои военные расходы.