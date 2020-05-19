Хуаньцю шибао (Китай): Су-34 — невероятно боеспособный «воздушный утенок»

За что российский Су-34, прозванный «утенком», считают лучшим истребителем-бомбардировщиком? Этот самолет успешно применялся в сирийской боевой операции, а зарубежные специалисты неоднократно отмечали его высокий модернизационный потенциал.

После того как Турция заключила с Россией соглашение о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, напряженная ситуация в этой стране смягчилась, а в турецком небе перестали появляться многочисленные боевые самолеты.

До подписания соглашения все участники конфликта, ведущие военные действия на сирийской земле и в воздухе, серьезно осложняли Сирийский вопрос. Немало затруднений принесло участие истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребителя F-16.

Какой же "козырь" позволил истребителю-бомбардировщику, прозванному "утенком", вырваться на передовую? Сможет ли он спустя 20 лет "подготовки" стать для российской армии воздушным средством поражения наземных целей? Давайте разберемся.

Точное определение

"Профессиональный штурмовик", обладающий гибкостью и силой

При нейтрализации нескольких локальных конфликтов в 80-х годах прошлого века совершенствовалось высокоточное управляемое оружие, существенно изменившее стиль ведения войны в воздухе. Более быстрые истребители-бомбардировщики, способные эффективнее прорываться к цели, стали выполнять все больше боевых задач. Основной боевой силой российских ВВС в то время все еще были Су-24. Они находились на вооружении уже более 10 лет и слегка отставали в своем развитии от изменившегося боевого пространства, у них начинали выявлять всевозможные недостатки.

В 1986 году в Опытно-конструкторском бюро П. О. Сухого начались работы по созданию нового истребителя-бомбардировщика, который к середине 90-х годов должен был заменить Су-24 при выполнении задач по атаке тактических целей, расположенных в глубине территорий противника. Однако вскоре вместо создания нового истребителя-бомбардировщика в ОКБ Сухого было решено оптимизировать и модернизировать уже имеющийся самолет.

За "шаблон" было решено взять передовой по тем временам истребитель Су-27. Благодаря быстрой передачи эстафеты, у Су-34 еще до его появления оказалась прекрасная "база", по этой же причине его вскоре переименовали в Су-27ИБ.

В 1990 году, спустя почти четыре года, новый истребитель-бомбардировщик впервые поднялся в небо. Но когда в воздухе повеяло распадом СССР, процесс разработки Су-34 начал тормозить из-за свалившихся на него трудностей в виде неустойчивости ситуации и нехватки средств. К началу XXI века ОКБ Сухого выпустило лишь несколько испытательных моделей. На вооружение ВВС России Су-34 поступил лишь в 2007 году.

Су-34 обладает выдающейся маневренностью, стреловидными крыльями, двумя моторами и двухкилевым вертикальным оперением, так как перенял конструкторские решения, присущие Су-27. В передней части самолета располагается подвижное горизонтальное оперение, улучшились его аэродинамические характеристики, также, как и Су-27, он способен выполнить фигуру высшего пилотажа "Кобра". И все же Су-34 считается истребителем-бомбардировщиком, от Су-27 его выгодно отличает возможность "наносить удар по земле с воздуха" и "огромная мощь". Эти характеристики обеспечили "своеобразие" Су-34: в основном он наносит удары по неподвижным объектам, представляющим высокую ценность, таким, как военные аэродромы, узлы связи и командные центры, расположенные в глубине вражеской территории.

Стандартная бомбовая нагрузка Су-34 составляет 8 тонн, таким образом его можно смело назвать мобильным "арсеналом авиационного вооружения". Помимо одной 30-мм авиационной пушки, на борту истребителя можно расположить 12 образцов вооружения, при помощи которых он осуществляет удары, в том числе ракеты для поражения наземных и надводных целей, а также управляемые и кассетные авиабомбы. В целях самообороны на борту Су-34 могут находиться ракеты класса "воздух-воздух" ближней и средней дальности. При необходимости к истребителю можно также подвесить авиационные крылатые ракеты и ядерные бомбы. Благодаря мощной системе вооружения, Су-34 стал "профессиональным штурмовиком".

Для того чтобы потрясать своим "тяжелым кулаком", Су-34 оснащен двумя турбовентиляторными двигателями с форсажными камерами, обладающими очень большой тягой. На уровне моря самолет способен развивать скорость, равную 1,2 Маха. Су-34 также отличается дальностью полета: горючего из его собственных баков может хватить на 40 тысяч километров. При наличии подвесных топливных баков или дозаправки в воздухе, Су-34 способен пролететь всю Россию всего за несколько часов.

Исключительные возможности атаки наземных целей

"Точное оружие", способное совершить налет на крошечный объект

В ОКБ Сухого приложили все усилия, чтобы улучшить разрушительную силу Су-34 при атаке наземных целей. Так, например, самая узнаваемая часть самолета - его нос, напоминающий по форме "утиный клюв" - это настоящий конструкторский шедевр. Приплюснутая передняя часть не только придет оригинальность внешнему облику истребителя, но также дает немалые преимущества.

Подобно тому, как клюв настоящих уток наполнен нервными окончаниями, "утиный нос" Су-34 оснащен бортовой РЛС. Пространство внутри приплюснутой передней части самолета позволяет помещать туда более эффективную многофункциональную РЛС большего диаметра, обладающую функцией огибания рельефа и гарантирующую нанесение удара по цели при особых погодных условиях.

Благодаря "утиному клюву" в кабине стало больше места. В отличие от других истребителей того же типа, кресла пилотов в Су-34 располагаются не друг за другом, а в ряд, как в пассажирском самолете или стратегическом бомбардировщике. Это способствует эффективному взаимодействию между пилотами и более широкому углу обзора. Просторная кабина даже позволяет пилотам встать, чтобы размять ноги, или удалиться в глубину салона для небольшого отдыха. Чтобы сделать длительные перелеты более комфортными, под креслами летчиков были установлены биотуалеты.

Повышение уровня самозащиты представляет особую важность для истребителя, специализирующегося на преодолении ПВО на низкой и сверхнизкой высоте. Прочная конструкция фюзеляжа Су-34 и системное резервирование повышает живучесть истребителя на поле боя. Кабина укреплена при помощи бронированной оболочки из титанового сплава. Пилоты как будто находятся в "железной ванне", бронированная перегородка защищает пилотов и аппаратуру от огня из зенитного пулемета, малокалиберного зенитного орудия и осколков управляемых ракет. Сообщается, что для наблюдения за вражескими самолетами, способными нанести удар с тыла, и точной ответной реакции, в хвостовой балке установлен радар заднего обзора.

Таким образом за последние годы российская сторона модернизировала авиационную электронику, систему управления огнем, РЭБ, подвесное и модульное разведывательное оборудование Су-34, значительно увеличив его живучесть, маневренность и боеспособность.

По этой причине после своего появления Су-34 неплохо проявил себя на полях сражений. Тень Су-34 была видна везде: от российско-грузинского конфликта в 2008 году, до борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ. - прим. ред) в 2015 году, а также во время недавних авиационных столкновений на турецко-сирийской границе. В начале марта в Сирии при помощи противорадиолокационных ракет Су-34 уничтожил часть вражеских РЛС дальнего обнаружения.

Дальнейшие перспективы

Истребитель-бомбардировщик столкнулся с "вопросом времени"

Су-34 приняли на вооружение в начале XXI века, по сравнению с разработанными в то же время истребителями четвертого поколения, он обладает одним врожденным дефектом: самолет не обладает стелс-характеристиками. Начиная с войны в Персидском заливе, первостепенная задача по "выбиванию дверей" ложится на плечи самолетов-невидимок. Появление тактики "нанесения прицельного удара за пределами обороняемого района", значительно урезало возможности истребителей, преодолевающих зону ПВО на предельно малых высотах. В связи с этим, у многих, вероятно, возник вопрос, не устарел ли истребитель-бомбардировщик в эпоху повышающейся информатизации военных действий? Не столкнется ли Су-34 с риском быть отбракованным?

Учитывая современное положение дел, истребители-бомбардировщики еще рано отправлять "на пенсию". Если система ПВО противника окажется слабой, то большая дальность полета и бомбовая нагрузка Су-34 будут как раз кстати, так как данный самолет способен совершать атаку из длительного бреющего полета. Это видно по реальным боевым достижениям, полученным после принятия на вооружение Су-34.

И все же без стелс-характеристик, опираясь на одну лишь способность преодолевать противовоздушную оборону на предельно малой высоте, далеко не уедешь. Тактика преодоления зоны ПВО на сверхнизкой высоте все еще имеет практическое боевое значение, однако быстрое развитие и совершенствование радаров и систем ПВО, неизбежно сократят ее боевую эффективность. В настоящее время некоторые страны уже оснастили свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения современными РЛС с фазированной решеткой, что позволило им эффективно фильтровать или подавлять ответные помехи, исходящие с моря или суши, и отыскивать летательные аппараты, пользующиеся сложностями рельефа для прорыва ПВО на предельно малых высотах. Кроме того, осуществление поиска и преследования при помощи радаров и электронно-оптической аппаратуры, увеличение мощи системы защиты на низких высотах, принятие на вооружение и применение переносных зенитно-ракетных и ракетно-артиллерийских комплекс комплексов, а также появление и совершенствование зенитного оружия направленного действия, сокращает возможности истребителей, специализирующихся на преодолении ПВО на сверхмалой высоте и даже ставит под угрозу их существование.

В настоящее время вооружение и военная техника становятся все более и более "профессиональными" и "универсальными". В будущих войнах задачи по бомбардировке будут выполнять пилотируемые или беспилотные бомбардировщики с улучшенными стелс-характеристиками, а с задачами по атаке наземных и надводных целей будут справляться средние и тяжелые многоцелевые истребители. Все это осложняет будущее "узкоспециализированного" Су-34.

Безусловно, несмотря на изменения формы войны, применение найдется для любого оружия или тактики. Для создания полноценной структуры боевых действий их положительные стороны будут выставляться напоказ, а отрицательные - скрываться. Су-34 удастся сыграть роль "воздушного грузовика для бомб", а другим образцам вооружения и военной техники также найти свое уникальное предназначение.

Ван Линь (王林), Вэй Фули (魏福利), Ся Хао (夏昊)