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Интерфакс-АВН

Столтенберг видит в соглашении президента Афганистана и его политического соперника возможность для достижения прочного мира

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Ашраф Гани
Ашраф Гани.
Источник изображения: РИА Новости

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в специальном заявлении приветствовал политическое соглашение между президентом Афганистана Ашрафом Гани и его главным политическим оппонентом Абдуллой Абдуллой.

"Я приветствую решение, принятое политическими лидерами Афганистана, чтобы разрешить свои разногласия и объединить усилия для формирования инклюзивного правительства", - говорится в документе, распространенном в воскресенье штаб-квартирой НАТО в Брюсселе.

"В разгар пандемии COVID-19 и продолжающегося насилия со стороны талибов ("Талибан", запрещено в РФ - ИФ) в отношении своих сограждан-афганцев как никогда важно, чтобы все афганские лидеры объединились и работали над достижением прочного мира в Афганистане", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО призвал движение "Талибан" "выполнить свои обязательства, сократить масштабы насилия сейчас, принять участие в межафганских переговорах и пойти на реальные компромиссы ради прочного мира и блага всех афганцев".

"Все стороны должны воспользоваться этой беспрецедентной возможностью для мира", - подчеркнул он.

Глава Североатлантического альянса отметил, что союзники и партнеры по НАТО по-прежнему твердо привержены долгосрочной безопасности и стабильности Афганистана, что доказывают посредством учебной миссии "Решительная поддержка" и своей финансовой помощью.

Ранее сообщалось, что Гани и Абдулла подписали в воскресенье политическое соглашение.

"Доктор Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, и члены его команды будут включены в состав кабинета. Подробности будут в ближайшее время обнародованы", - сообщил пресс-секретарь президента Афганистана Седик Седикки в твиттере.

Политический кризис в Афганистане возник после прошедших в конце сентября прошлого года президентских выборов, итоги которых были объявлены спустя пять месяцев. Независимая избирательная комиссия страны объявила тогда Гани победителем президентской гонки, с чем не согласились остальные кандидаты, включая главного соперника Гани - Абдуллу.

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Страны
Афганистан
Россия
Проекты
NATO
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