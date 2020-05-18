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Интерфакс-АВН

Создаваемая дальневосточная авиакомпания до 2024г должна приобрести до 60 самолетов SSJ-100 и 16 МС-21 - вице-премьер Борисов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Петропавловск-Камчатский. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Создаваемая по поручению президента России дальневосточная авиакомпания до 2024 года должна приобрести до 60 самолетов SSJ-100 и 16 МС-21, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"До 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолетов Superjet и 16 самолетов МС-21", - сказал Борисов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье.

"Одновременно в этой компании будет отрабатываться новая, скажем так, эталонная модель организация сервиса и ремонта. Для того чтобы не было больше нареканий, что российские самолеты уступают западным", - добавил он.

Проектом создания региональной авиакомпании с парком из российских воздушных судов с прошлого года занимается госкорпорация "Ростех", в которую входит "ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Газета "Ведомости" в пятницу со ссылкой на источники сообщала, что "Ростех" хочет в течение нескольких лет поставить до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, которую контролирует через ОАК. Программа поставок уже разработана, а 13 мая на совещании по поддержке авиации - в нем участвовали гендиректор ОАК Юрий Слюсарь и глава "Ростеха" Сергей Чемезов - была презентована президенту Владимиру Путину.

Поставлять планируется "невостребованный парк", отмечали "Ведомости". У производителя SSJ-100 (входящая в ОАК корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT)) за несколько лет скопилось "огромное количество лайнеров в разной степени готовности". Всего в распоряжении ОАК находится 60 самолетов, на которых пока нет покупателей. Всем им по несколько лет, так как они строились для авиакомпаний, которые в дальнейшем отказались их забирать - в том числе мексиканская Interjet и ирландская Cityjet.

Речь идет о лизинговых поставках: лайнеры может выкупить за счет бюджетных субсидий одна из государственных лизинговых компаний, например принадлежащая Минтрансу "ГТЛК", "ВЭБ-лизинг" или входящий в "Ростех" "Авиакапитал сервис". Один из собеседников газеты уточнил, что субсидий и гарантий понадобится свыше 100 млрд руб. Предполагаемые сроки поставок - 2020-2024 гг.

Официальные представители "Ростеха" и Red Wings в пятницу отказались от комментариев.

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СуперДжет-100
Компании
ИРКУТ НПК
ОАК
Оборонпромлизинг
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
МС-21
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