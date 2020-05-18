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60 невостребованных самолетов SSJ100 планируется передать авиакомпании Red Wings

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Как сообщает агентство РБК, государственная корпорация "Ростех" планирует в течение нескольких лет поставить до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, которую сама госкорпорация контролирует через Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Об этом со ссылкой на три источника, близких к ОАК, сообщила газета "Ведомости" в материале Александра Воробьева "Ростех" нашел куда пристроить десятки невостребованных SSJ100. Принадлежащая госкорпорации Red Wings может получить до 60 таких лайнеров".

Художественное изображение самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100-95B) в новой ливрее авиакомпании Red Wings (с) Christoph Guler

Программа поставок уже разработана, и 13 мая на совещании по поддержке авиационной промышленности, в котором участвовали генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, ее представили президенту Владимиру Путину, сообщили изданию два источника в корпорации и федеральный чиновник.

Как отмечают источники "Ведомостей", за несколько лет у производителя SSJ100 - корпорации "Иркут", которая входит в ОАК [АО "Гражданские самолеты Сухого" с 17 февраля 2020 года вошло в состав ПАО "Корпорация "Иркут" как филиал "Региональные самолёты" - bmpd] - скопилось большое количество лайнеров "разной степени готовности". Невостребованный парк такого размера долгое время представлял проблему, но сейчас ее решение найдено. "Ростех" хочет в течение нескольких лет поставить до 60 лайнеров авиакомпании Red Wings, которую сама же госкорпорация контролирует через ОАК.

Всего у ОАК есть 60 таких самолетов, на которых еще нет покупателей. 22 из них, так называемые белые хвосты, уже полностью построены, отметили три собеседника газеты. Этим лайнерам уже несколько лет: их строили для авиакомпаний, которые в итоге отказались их забирать. В частности, мексиканская Interjet взяла только 22 самолета из 30 заказанных, а ирландская Cityjet заказала 15 с опционом еще на 16, а забрала лишь семь, отметили источники, добавив, что были и другие отказавшиеся от лайнеров заказчики.

Теперь одобрить параметры программы должен президент, отмечают "Ведомости". Лайнеры может выкупить за счет бюджетных субсидий одна из лизинговых госкомпаний, например принадлежащая Минтрансу Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), "ВЭБ-лизинг" или входящий в "Ростех" "Авиакапитал сервис", сообщили источники издания. По словам одного из них, на это понадобится более 100 млрд руб. субсидий и гарантий. Предполагаемые сроки поставок - 2020-2024 годы.

На совещании, которое прошло 13 мая, Путин представил несколько мер поддержки авиационной отрасли. "[Предлагаю] запустить новую программу поддержки лизинга, эксплуатации российских воздушных судов, для этого на 2020-2021 годы предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии", - поручил президент.

Эта мера, а также субсидии для снижения стоимости летного часа российских самолетов позволят выпустить 59 лайнеров за два года, отметил Путин. Сам механизм субсидирования лизинга, по его словам, необходимо сделать более простым и оперативным для авиакомпаний и производителей самолетов, в частности "привязать получение субсидии к покупке конкретного борта".

Cо стороны bmpd напомним, что авиакомпания Red Wings в 2015-2016 годах уже эксплуатировала пять самолетов Sukhoi Superjet 100, взятых в аренду непосредственно у АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), однако из-за финансовых проблем вернула их производителю-арендодателю. При этом Red Wings тогда показала один из наиболее высоких налетов на борт на данном типе.

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Мексика
Россия
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СуперДжет-100
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ИРКУТ НПК
ОАК
Оборонпромлизинг
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
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