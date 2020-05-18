В NASA не подтвердили сообщения о нежелании США приглашать Россию к освоению Луны

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Сообщения некоторых СМИ о том, что США не намерены приглашать Россию к освоению и добыче полезных ископаемых на Луне, являются не совсем корректными. Об этом заявил и.о. заместителя директора NASA по международным связям Майкл Голд.

Выступая на брифинге для иностранных журналистов Голд, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможности заключения договора между странами об освоении Луны, ответил утвердительно. По его словам, Вашингтон рассматривает Россию в качестве одного из основных партнеров при освоении естественного спутника Земли, при этом Россия "во многих отношениях" уже является партнером США, подписав Договор по космосу в 1967 году.

Еще одним шагом к заключению между Москвой и Вашингтоном договора в рамках предложенных американской стороной "Соглашений Артемиды" (Artemis Accords) по освоению Луны, по словам Голда, может стать участие России в создании вместе с США окололунной станции Gateway.

Если мы обратим внимание на сотрудничество с Россией в рамках программы Artemis, то я очень многого от этого ожидаю. Оно может строиться вокруг проекта Gateway (...) Это, возможно, может быть первым шагом к заключению "Соглашений Артемиды", потому что Россия уже выразила интерес в участии в программе Gateway

- заявил он.

В свою очередь, в "Роскосмосе" заявили о готовности к переговорам с NASA по освоению Луны, назвав это еще одним фактором к налаживанию более тесного взаимодействия России и США.

"Соглашения Артемиды", обнародованные NASA в пятницу, 15 мая, будут представлять собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами по освоению Луны, в том числе и добыче полезных ископаемых. Основой соглашения станут, в значительной степени, принципы Договора по космосу 1967 года.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовят новое соглашение по добыче полезных ископаемых на Луне, но участие России в этом проекте не предусмотрено, поскольку против выступает Пентагон, считающий Россию противником в космосе.