Концерн "Калашников" в I квартале получил 1,1 млрд руб. чистого убытка против прибыли годом ранее

Ижевск. 15 мая. ИНТЕРФАКС - АО "Концерн "Калашников" в январе-марте 2020 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 1,1 млрд рублей против 375,8 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, говорится в квартальной отчетности предприятия.

Выручка снизилась в 6,6 раза до 957 млн рублей.

Отмечается, что убыток вызван "фактором внутригодовой сезонности, присущей отрасли".

В документе также говорится, что объем экспортных доходов концерна по итогам первого квартала составил 47,5 млн рублей, снизившись в 93 раза по сравнению с показателем января-марта 2019 года. Это снижение также объясняется фактором внутригодовой сезонноси отгрузок в отрасли.

Кредиторская задолженность предприятия выросла с 12 млрд 363,7 млн на начало года до 17 млрд 444,6 млн рублей на конец марта, дебиторская - уменьшилась с 13 млрд 140,9 млн до 4 млрд 248 млн рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года "Калашников" получил 249,5 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,4 раза больше показателя 2018 года.