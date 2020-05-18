Войти
Интерфакс-АВН

Концерн "Калашников" в I квартале получил 1,1 млрд руб. чистого убытка против прибыли годом ранее

632
0
0
АО "Концерн "Калашников"
АО "Концерн "Калашников".
Источник изображения: vpk-news.ru

Ижевск. 15 мая. ИНТЕРФАКС - АО "Концерн "Калашников" в январе-марте 2020 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 1,1 млрд рублей против 375,8 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, говорится в квартальной отчетности предприятия.

Выручка снизилась в 6,6 раза до 957 млн рублей.

Отмечается, что убыток вызван "фактором внутригодовой сезонности, присущей отрасли".

В документе также говорится, что объем экспортных доходов концерна по итогам первого квартала составил 47,5 млн рублей, снизившись в 93 раза по сравнению с показателем января-марта 2019 года. Это снижение также объясняется фактором внутригодовой сезонноси отгрузок в отрасли.

Кредиторская задолженность предприятия выросла с 12 млрд 363,7 млн на начало года до 17 млрд 444,6 млн рублей на конец марта, дебиторская - уменьшилась с 13 млрд 140,9 млн до 4 млрд 248 млн рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года "Калашников" получил 249,5 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,4 раза больше показателя 2018 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Компании
Концерн Калашников
Проекты
2020-й год
Похожие новости
09.01.2020
Минобороны РФ в 2020 получит 40 тыс. автоматов АК-12
28.11.2019
Концерн "Калашников" запустит производство новой винтовки СВЧ в 2020 году
18.11.2019
Контракт на поставку С-400 в Индию реализуется по плану, в Дели не просили ускорять этот процесс - Путин
13.11.2019
Время пришло: когда заменят винтовку Драгунова
15.01.2015
Миллиардер с автоматом: зачем Андрей Бокарев стал совладельцем «Калашникова»
18.12.2014
Радиоэлектронное моделирование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 16:55
  • 4
Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим
  • 18.05 16:52
  • 4
Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»
  • 18.05 16:48
  • 52
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 18.05 15:03
  • 714
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.05 14:54
  • 4
Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»
  • 18.05 14:40
  • 1
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 18.05 14:00
  • 16
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 18.05 13:19
  • 0
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 18.05 10:15
  • 12
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 18.05 09:57
  • 42
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 18.05 09:45
  • 9
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 18.05 09:19
  • 1
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
  • 17.05 23:25
  • 58
Где забуксовала «Армата»
  • 17.05 23:24
  • 9
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
  • 17.05 21:24
  • 24
Запад пытается догнать Россию на танках