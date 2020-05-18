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Военное обозрение

В доле секунды от возможного столкновения: F-16 ВВС Турции пересёк курс греческого истребителя

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы данные об инциденте со средствами боевой авиации над Эгейским морем. Речь идёт о ситуации, в котором истребители ВВС Греции и Турции оказались на рискованном расстоянии друг от друга. Это могло привести к столкновению.

F-16 турецких ВВС пересёк курс греческого истребителя. Пересечение курса произошло на такой дистанции, что пилот истребителя ВВС Греции увидел перед собой сопла самолёта турецких военно-воздушных сил. Это привело к эмоциональной реакции греческого пилота, что вполне объяснимо. Горячая струя, исходящая из сопла турецкого самолёта могла повлиять на устойчивость полёта «противника» с непрогнозируемыми последствиями. Но, как заявлено, в итоге всё обошлось.

Журналисты обратились к Минобороны Турции с просьбой предоставить записи об этом случае с камер истребителя F-16 турецких ВВС. Пока этих данных не предоставлено. Хотя инцидент, как сообщается, произошёл ещё в марте.


Как видно, от возможного столкновения истребители двух стран отделяла доля секунды.

Нужно отметить, что воздушные "встречи" истребителей ВВС Греции и Турции являются весьма частыми. Афины обвиняют Анкару в том, что турецкая военная авиация в течение года может совершать сотни нарушений воздушных границ Греции. В основном речь идёт о нарушениях греческого воздушного пространства над островами в Эгейском море. Оно омывает как Грецию, так и Турцию. В Эгейском море расположены около 2-х тысяч островов, включая мелкие - необитаемые.

Греческий Mirage-2000-5 Mk.2 и турецкий истребитель:

Ещё одна "встреча":

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Турция
Продукция
F-16
Mirage-2000
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