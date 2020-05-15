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Военное обозрение

NI (США): Западу следует сделать шаг назад и признать наличие интересов России на Украине

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Источник изображения: Фейсбук/Армия США в Европе

В американском СМИ вышел материал, посвящённый Украине и тому конфликту, который из-за этой страны развернулся между Западом и Россией.

В статье на страницах NI (National Interest) автор Уильям Смит пишет о том, что сегодня проявляет себя пренебрежение самоорганизацией мира не по лекалам холодной войны с её военными союзами, а по этническим, религиозным и цивилизационным признакам.

В материале приводится в качестве примера исследование Сэм Хантингтона, который отмечал, что Запад собирается распространить свой менталитет, свои ценности, например, на Китай. Как считает Хантингтон, это невозможно по определению, так как Китай – многовековая цивилизация со своим менталитетом, с точки зрения которого западная традиция во многом противоречит привычным нормам восточного человека.

В статье отмечено, что похожим образом дела обстоят и в отношении России, её сферы интересов. Автор материала указывает на то, что Запад продолжает финансирование военной составляющей на Украине, создавая угрозу ещё более масштабного военного конфликта. Отмечается, что вместо этого Западу стоило бы «сделать шаг назад и признать факт наличия своих интересов на Украине не только у него самого, но и у России».

Уильям Смит:

Это вполне законные интересы. И выход из сложившейся ситуации лежит в дипломатической плоскости.

Заявление разумное, но вместе с тем и наивное. Ведь те западные круги, которые, скажем так, «обрабатывают» Украину, прекрасно знают о том, какое значение она имеет для России и наоборот. Именно поэтому и совершаются те деструктивные действия – с целью оторвать друг от друга наши страны, посеять недоверие и вражду между нашими народами. Проще говоря – разделять и властвовать.

Именно поэтому те, к кому в своём материале обратился журналист, вряд ли к его словам прислушаются и вряд ли сделают тот самый «шаг назад», по крайней мере, в ближайшее время.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
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