Корветы Тихоокеанского флота "Громкий" и "Совершенный" провели в Тихом океане тренировку групп антитеррора

Владивосток. 14 мая. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Совершенный" и "Громкий" в ходе дальнего похода провел в Тихом океане тренировку групп антитеррора.

Военные отработали оборону корветов при угрозе атаки надводной скоростной малоразмерной цели, сообщила пресс-служба ТОФ.

Также в ходе тренировки досмотровых групп военнослужащие практиковались в проведении стандартных процедур по опросу подозрительного судна, учились эффективно работать в ограниченных пространствах.

Отмечается, что особое внимание уделялось подготовке специальной экипировки и оружия, совершенствованию алгоритма действий досмотровой команды.