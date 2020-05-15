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Интерфакс-АВН

Корветы Тихоокеанского флота "Громкий" и "Совершенный" провели в Тихом океане тренировку групп антитеррора

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Корвет проекта 20380 "Совершенный" в акватории Владивостока
Корвет проекта 20380 "Совершенный" в акватории Владивостока.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Владивосток. 14 мая. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Совершенный" и "Громкий" в ходе дальнего похода провел в Тихом океане тренировку групп антитеррора.

Военные отработали оборону корветов при угрозе атаки надводной скоростной малоразмерной цели, сообщила пресс-служба ТОФ.

Также в ходе тренировки досмотровых групп военнослужащие практиковались в проведении стандартных процедур по опросу подозрительного судна, учились эффективно работать в ограниченных пространствах.

Отмечается, что особое внимание уделялось подготовке специальной экипировки и оружия, совершенствованию алгоритма действий досмотровой команды.

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  • В новости упоминаются
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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