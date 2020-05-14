Посол Украины в США видит будущее ГП "Антонов" в сотрудничестве с компанией Boeing

ЦАМТО, 13 мая. Будущее украинского госпредприятия "Антонов" зависит от сотрудничества с компанией Boeing. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Мы недавно передали в компанию Boeing проектные предложения по самолетам "Антонов". Американская компания может быть заинтересована если не в общем производстве, то, по крайней мере, в частичном участии или на территории США, или же в инвестициях в нашу авиационную отрасль. Я думаю, что будущее концерна "Антонов" в значительной степени зависит от сотрудничества с США, а именно с компанией Boeing", – сказал посол в интервью газете "День", опубликованном на сайте издания.

По его словам, "сейчас становятся востребованными коммерческие большегрузные самолеты и, может быть, Boeing задумается над тем, чтобы добавить к своей линейке еще и производство грузовых самолетов".

"А здесь "Антонов", безусловно, может многое предложить. Я надеюсь, что мы выйдем на подписание документов и, возможно, даже на создание совместного предприятия между "Антонов" и Boeing. Очень хотелось бы, чтобы это было реализовано", – добавил посол.