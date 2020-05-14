Войти
ЦАМТО

Посол Украины в США видит будущее ГП "Антонов" в сотрудничестве с компанией Boeing

526
0
0
Модель самолета, именуемого "Ан-188"
Модель самолета, именуемого "Ан-188", в экспозиции ГП "Антонов" и ГК "Укроборонпром" на выставке Eurasia Airshow 2018. Анталия (Турция), 24.04.2018.
Источник изображения: Михаил Жердев

ЦАМТО, 13 мая. Будущее украинского госпредприятия "Антонов" зависит от сотрудничества с компанией Boeing. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Мы недавно передали в компанию Boeing проектные предложения по самолетам "Антонов". Американская компания может быть заинтересована если не в общем производстве, то, по крайней мере, в частичном участии или на территории США, или же в инвестициях в нашу авиационную отрасль. Я думаю, что будущее концерна "Антонов" в значительной степени зависит от сотрудничества с США, а именно с компанией Boeing", – сказал посол в интервью газете "День", опубликованном на сайте издания.

По его словам, "сейчас становятся востребованными коммерческие большегрузные самолеты и, может быть, Boeing задумается над тем, чтобы добавить к своей линейке еще и производство грузовых самолетов".

"А здесь "Антонов", безусловно, может многое предложить. Я надеюсь, что мы выйдем на подписание документов и, возможно, даже на создание совместного предприятия между "Антонов" и Boeing. Очень хотелось бы, чтобы это было реализовано", – добавил посол.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
Boeing
Антонов ГП
Похожие новости
12.12.2017
Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова (Часть 2)
24.08.2015
Между Парижем и Москвой перерывчик…
11.08.2011
"МАКС": посадку разрешаю
13.07.2010
EADS ведет по страницам
07.07.2010
«Антонов» везде поспел
13.04.2010
Украина предложила Индии совместную разработку транспортного самолета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.05 15:33
  • 13
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 14.05 14:18
  • 0
УАЗ «буханка» - самый популярный внедорожник в России
  • 14.05 14:11
  • 17
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 14.05 13:41
  • 2
10 Крутых рогаток для охоты и рыбалки с Алиэкспресс + амуниция для стрельбы
  • 14.05 13:10
  • 3
Генералам и полковникам каракулевые шапки предлагается заменить меховыми - проект постановления правительства РФ
  • 14.05 12:18
  • 2
Камуфляж не спасет: в США признали опасность российских систем РЭБ
  • 14.05 12:07
  • 2
Учения ВМС Ирана закончились трагедией
  • 14.05 11:53
  • 17
Как вернуть себе Победу?
  • 14.05 11:32
  • 14
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 14.05 11:12
  • 48
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 14.05 10:55
  • 2
XM1155: снайперский снаряд с дальностью свыше 100 км
  • 14.05 09:46
  • 19
На подходе С-500
  • 14.05 08:51
  • 2077
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.05 08:50
  • 1
NOMARS: без моряков, но с ракетами
  • 14.05 08:47
  • 1
В Норвегии назвали угрозой новый американский радар