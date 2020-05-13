В «Укрспецэкспорте»: Мы между молотом и наковальней США и Китая, попав в разборки сверхдержав

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Будущее стратегического украинского предприятия «Мотор Сич», известного в мире производителя авиационных двигателей, становится неопределенным. Оно может остаться в собственности у китайцев, перейти американцам или быть национализировано.

8 мая Шанхайская биржа решила приостановить так называемый листинг акций китайской компании Beijing Xinwei Technology Group Co, которая на данный момент считается главным собственником украинского завода «Мотор Сич». 15 мая данное решение вступит в силу. Это произошло из-за финансовых проблем предприятия.

Beijing Xinwei Technology Group Co с 2017 года становится убыточной. По итогам прошлого года убытки составили 2,6 миллиарда долларов, что в четыре с половиной раза превышает рыночную стоимость компании.

Хотя остановка листинга ещё не считается банкротством, но это путь именно к нему. А если дойдет до банкротства, что вполне возможно, то все активы китайской компании, включая акции украинского завода, будут распроданы на торгах.

До того, как был заключен контракт с китайцами, «Мотор Сич» предлагали купить американцы. Но по какой-то причине предприятие досталось новым владельцам из Поднебесной. Они уже выплатили «Укроборонпрому» 100 миллионов долларов. Еще 150 миллионов должно поступить из Китая в этом году.

Но в связи с ухудшением финансовой ситуации в компании Beijing Xinwei Technology Group Co украинско-китайское сотрудничество в сфере двигателестроения может прерваться. Антимонопольный комитет Украины готов признать сделку о покупке предприятия ничтожной (не имеющей юридической силы) из-за исключения из биржевого листинга нового владельца завода. Это может рассматриваться как ухудшение деловой репутации партнера, что является основанием для расторжения контракта.

Зная об этом, американцы активно прощупывают почву насчет покупки завода «Мотор Сич», что делает ситуацию очень щекотливой для украинского руководства. Но в США, скорее всего, планируют не развивать предприятие, а убрать его с рынка, доведя до закрытия.

Что бы ни решили в Киеве, это вызовет недовольство или США, или Китая. Всю сложность ситуации вкратце обрисовал глава «Укрспецэкспорта» Сергей Бондарчук:

Мы оказались между молотом и наковальней США и Китая, попав в разборки двух сверхдержав. Поэтому и нет до сих пор никакого решения.

Сложная ситуация сейчас и на самом заводе, ведь российский рынок, на который раньше ориентировалось предприятие, для него закрыт. Вопрос о том, будет ли государство спасать предприятие путем его национализации или предоставления госзаказов, остается подвешенным в воздухе.

Но, по мнению Сергея Бондарчука, «Мотор Сичи» вряд ли стоит рассчитывать на государственные заказы:

Украина предпочитает покупать французские вертолёты вместо того, чтобы спасать своё стратегическое предприятие.