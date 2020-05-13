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Интерфакс-АВН

Лавров: в ближайшем будущем предстоят контакты РФ и США по стратегической стабильности и глобальной безопасности

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: Антон Денисов/РИА "Новости"

Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Контакты Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности состоятся в ближайшем будущем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Найдем мы форму с нашими американскими партнерами, у нас несколько контактов предстоит в ближайшем будущем, в том числе контакты по проблемам стратегической стабильности, глобальной безопасности, и будет невредно вспомнить о том, как эти вопросы, вопросы глобальных проблем, глобальной безопасности решались во время Второй мировой войны", - сказал Лавров на по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ в формате видеосвязи.

Как сообщил 9 мая "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "по итогам проведенных в последние недели российско-американских контактов, в том числе на самом высоком уровне, сложилось понимание того, что все же необходимо возобновить двусторонний диалог по стратегической стабильности".

"Его уровень - заместители глав внешнеполитических ведомств", - сказал Рябков.

Он напомнил, что "еще в январе была достигнута договоренность о создании пилотной рабочей группы экспертов с обеих сторон, которая займется проблематикой безопасности в космосе в самых различных ее преломлениях".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
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