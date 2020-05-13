Технические новинки для ракетных войск и артиллерии будут представлены участникам форума "Армия-2020"

ЦАМТО, 12 мая. Результаты научных исследований и практического внедрения инновационных разработок для ракетных войск и артиллерии будут представлены профессиональному сообществу в рамках мероприятий научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020".

Обсуждение этих вопросов пройдет в формате круглого стола, посвященного приоритетным направлениям развития науки и техники в интересах строительства ракетных войск и артиллерии, а также их реализацию в деятельности военно-научных школ Михайловской военной артиллерийской академии.

Планируется, что по итогам мероприятия будут сформированы предложения по наращиванию научно-технического сотрудничества между научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями оборонно-промышленного комплекса в целях укрепления научно-технических потенциалов, формирования новых самостоятельных школ, подготовки ученых и проведения актуальных научных исследований.

К участию в дискуссиях приглашены представители органов военного управления, научно-исследовательских и военно-образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, предприятий отечественного ОПК.

Мероприятие пройдет под руководством должностных лиц Главного командования Сухопутных войск.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020" пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.