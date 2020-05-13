Войти
ЦАМТО

Технические новинки для ракетных войск и артиллерии будут представлены участникам форума "Армия-2020"

470
0
0
Экспозиция оружия КТРВ на выставке "Армия-2019"
Экспозиция оружия КТРВ на выставке "Армия-2019".
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

ЦАМТО, 12 мая. Результаты научных исследований и практического внедрения инновационных разработок для ракетных войск и артиллерии будут представлены профессиональному сообществу в рамках мероприятий научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020".

Обсуждение этих вопросов пройдет в формате круглого стола, посвященного приоритетным направлениям развития науки и техники в интересах строительства ракетных войск и артиллерии, а также их реализацию в деятельности военно-научных школ Михайловской военной артиллерийской академии.

Планируется, что по итогам мероприятия будут сформированы предложения по наращиванию научно-технического сотрудничества между научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями оборонно-промышленного комплекса в целях укрепления научно-технических потенциалов, формирования новых самостоятельных школ, подготовки ученых и проведения актуальных научных исследований.

К участию в дискуссиях приглашены представители органов военного управления, научно-исследовательских и военно-образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, предприятий отечественного ОПК.

Мероприятие пройдет под руководством должностных лиц Главного командования Сухопутных войск.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020" пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
04.09.2019
Поставки Минобороны новых вертолетов спецназначения Ми-8АМТШ-ВН начнутся в 2020 году
04.07.2019
Денис Мантуров: С-500 "Прометей" готова к серийному производству
23.08.2017
МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
24.10.2016
Чем вооружилась армия России в III квартале 2016 года
01.07.2016
В Западном округе - перемены
30.12.2014
Оборонные приоритеты Содружества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.05 15:12
  • 1
Новый российский пистолет "Удав" признали изобретением
  • 13.05 15:09
  • 4
В России показали облик двигателя сверхзвукового пассажирского самолета
  • 13.05 14:59
  • 51
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 13.05 14:24
  • 5
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 13.05 14:19
  • 1
Применение RBS-15: Швеция провела ракетные учения по отражению атаки с Балтийского моря
  • 13.05 13:55
  • 12
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 13.05 13:53
  • 1
В ЦАГИ заявили об определении основных параметров двигателя для сверхзвукового авиалайнера
  • 13.05 13:46
  • 1
Из МиГ-29 сделают бизнес-джет
  • 13.05 13:39
  • 482
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.05 10:16
  • 2
Польша и Литва отреагировали на планы по физическому пуску в июле Белорусской АЭС
  • 13.05 09:34
  • 4
В России создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов
  • 13.05 08:48
  • 16
На подходе С-500
  • 13.05 07:55
  • 7
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 13.05 05:35
  • 123
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 13.05 05:33
  • 3
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны