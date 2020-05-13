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Военное обозрение

Польша и Литва отреагировали на планы по физическому пуску в июле Белорусской АЭС

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Источник изображения: Фейсбук/БелАЭС

В Польше и Литве отреагировали на озвученные планы по скорой загрузке топлива на Белорусской атомной электростанции. На основании планов, топливные сборки на БелАЭС должны загружаться, к июлю текущего года. Именно на июль назначен и физический пуск 1-го энергоблока первой атомной станции в Республике Беларусь.

Польская пресса пишет о том, что в то время как Европа планомерно отказывается от эксплуатации атомных электростанций, Белоруссия собирается осуществить запуск своей АЭС, строящейся Россией.

Со ссылкой на представителей правительства Литвы объявлено, что литовское министерство здравоохранения собирается распространить по стране около 4 млн таблеток йодистого калия, «которые поспособствуют защите щитовидной железы от воздействия радиации». Отмечено, что поставки в Литву уже начались.

При этом литовские власти почему-то не сообщают населению о том, что радиационный фон от работы АЭС в Республике Беларусь будет таким (как и на других АЭС с аналогичными реакторами), который даже ниже, чем в центре, например, Вильнюса.

Глава Минздрава Литовской Республики Аурелиюс Верига:

Мы должны проявлять бдительность и реагировать, когда есть угроза здоровью наших граждан. Прежде всего, таблетки с содержанием йода мы распространим жителям граничащих с Беларусью районов.

БелАЭС располагается близ города Островец.

Источник изображения: Фейсбук/БелАЭС

От неё до Вильнюса около полусотни км. Выработку электроэнергии будут обеспечивать реакторы ВВЭР-1200.

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2 комментария
№1
13.05.2020 09:23
Что западные пиписьки, утёрлись, вообще без электричества останетесь.
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№2
13.05.2020 10:16
Цитата, q
Прежде всего, таблетки с содержанием йода
Даже не надо советовать йода выпить :)
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